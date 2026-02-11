Zwei Vorfälle bei Birkenbeul Polizei tappt auf Suche nach Wilderer im Dunkeln Michael Fenstermacher 11.02.2026, 09:33 Uhr

i Bereits im Dezember wurde nahe Birkenbeul ein totes Wildschwein gefunden. Es besteht der Verdacht der Jagdwilderei (Symbolbild). Andrea Warnecke. picture alliance / dpa-tmn

Im waldreichen Gebiet südlich von Birkenbeul treibt offenbar ein Wilderer sein Unwesen. Die Polizei hat unserer Zeitung bestätigt, dass wegen zweier Vorfälle ermittelt wird. Eine heiße Spur fehlt jedoch bislang.

Wer hat am Samstagabend Anwohner im Birkenbeuler Ortsteil Kratzhahn durch Knallgeräusche, höchstwahrscheinlich Schüsse, aufgeschreckt? In dieser Frage tappen die Ermittler von der Polizeiinspektion (PI) Altenkirchen derzeit noch im Dunkeln. Es seien bislang keine weiteren Zeugenhinweise in dem Fall eingegangen, berichtet der stellvertretende PI-Leiter Guido Böing unserer Zeitung auf Nachfrage.







