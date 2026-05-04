Flächenbrand vom 1. Mai Polizei sucht nach Ursache für Feuer bei Friesenhagen Markus Kratzer 04.05.2026, 13:00 Uhr

i Auch aus der Grafschaft im Kreis Ahrweiler waren Wehrleute angerückt, um den Flächenbrand bei Friesenhagen zu bekämpfen. Michael Fenstermacher

Wodurch wurde der Waldbrand bei Friesenhagen ausgelöst? Diese Frage versucht nun die Polizei in Betzdorf zu beantworten und hat einen Zeugenaufruf gestartet. Doch was steckt dahinter? Wir haben nachgefragt.

Die Ursache für den am Nachmittag des Maifeiertags ausgebrochenen Waldbrand bei Friesenhagen, der am Freitag und Samstag Hunderte von Einsatzkräften gefordert hat, ist noch nicht geklärt. Aus diesem Grund hat die Polizeiinspektion Betzdorf nicht nur einen Zeugenaufruf gestartet, sondern auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.







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