Eine groß angelegte Vermisstensuche südlich von Betzdorf hat seit Samstagabend Polizei und Feuerwehr in Atem gehalten. Der Einsatz dauert am Sonntagmorgen weiterhin an. Die Polizei stellt klar: Mit dem Mordfall Weitefeld hat die Aktion nichts zu tun.

Eine Vermisstensuche im Bereich Alsdorf/Steineroth/Schutzbach hält seit den Abendstunden des Samstags (12. Juli) Polizei und Feuerwehr in Atem. Die Polizei Betzdorf informierte am frühen Morgen um kurz nach 3 Uhr über den Einsatz, der aufgrund seines Ausmaßes für Aufsehen gesorgt haben dürfte. Um 8 Uhr am Sonntagmorgen dauerte die Suche weiterhin an, wie ein Polizeibeamter unserer Zeitung bestätigte.

„Es werden Drohnen und gegebenenfalls Hubschrauber eingesetzt, sodass es auch aufgrund des großen Kräfteansatzes der Freiwilligen Feuerwehr zu Geräuschbelästigungen kommen kann“, heißt es in der Pressemeldung der Polizei. Ein Beamter bestätigte später, dass tatsächlich auch ein Hubschrauber im Einsatz war. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Weiterhin stellt die Polizei klar: „Um den aktuellen Fake-News auf ,Social Media’ entgegenzuwirken, wird explizit darauf hingewiesen, dass die Vermisstensuche nichts mit dem Tötungsdelikt in Weitefeld gemein hat.“