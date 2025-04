Mit einem massiven Polizeiaufgebot hat die Fahndung nach dem mutmaßlichen Mörder Alexander Meisner in Weitefeld am Donnerstag eine neue Dimension erreicht. Trotz mehr als 1100 Hinweisen fehlt von dem Täter weiter jede Spur.

Am Donnerstagmorgen, elf Tage nach der schrecklichen Mordtat in Weitefeld, rückte die Polizei abermals mit einem Großaufgebot in dem 2300-Seelen-Dorf an. Mit rund 1000 Einsatzkräften sollte nicht nur in der Ortsgemeinde selbst, sondern auch in den umliegenden Waldgebieten und am Elkenrother Weiher nach Spuren gesucht werden, die dabei helfen sollte, den Täter endlich zu finden. Denn seitdem er in den frühen Sonntagmorgenstunden vom Tatort flüchten konnte, fehlt von ihm immer noch jede Spur.

Die Grundschule in Weitefeld ist von Polizeiwagen zugestellt. Auch in den umliegenden Straßen parken die blau-weißen Fahrzeuge. Damit die Einheiten in Ruhe arbeiten können, wird teilweise der Verkehr umgeleitet. Von der Weitefelder Ortsmitte geht es für mehrere Stunden nicht mehr über die Betzdorfer Straße nach Schutzbach beziehungsweise Daaden. Wer in diese Richtung fahren will, muss den Umweg über Elkenroth oder Friedewald nehmen.

Sendung „Aktenzeichen XY“ nicht Grund für Großeinsatz

Das Großaufgebot an Polizisten habe nichts mit der Ausstrahlung der Sendung „Aktenzeichen XY“ am Vortag zu tun, wie die Polizei schon am frühen Morgen in einer Pressemitteilung klarstellt. Dieser Einsatz sei unabhängig geplant gewesen. Auf der Suche nach dem flüchtigen Tatverdächtigen sollen unter anderem umliegende Waldgebiete der Ortsgemeinde und weitere Flächen – wie etwa der Weiher in Elkenroth – abgesucht werden. Auch ein Hubschrauber ist wieder im Einsatz.

Insgesamt seien 1100 Hinweise in den vergangenen elf Tagen bei der Polizei eingegangen. Darunter auch 90 Meldungen durch die Sendung „Aktenzeichen XY“, sagt Jürgen Fachinger, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz, unserer Zeitung. Aufgrund des großen Einsatzes hatte sich die Polizei entschlossen, wieder eine Anlaufstelle für die Presse am Weitefelder Dorfgemeinschaftshaus einzurichten: Neben den Lokalzeitungen sind auch wieder mehrere überregionale Medienvertreter in den kleinen Ort gekommen.

Bei mehr als 1000 Hinweisen ist der entscheidende noch nicht dabei

Trotz der Vielzahl der Hinweise ist der entscheidende Tipp noch nicht dabei gewesen. Zur Qualität der Aussagen, die aufgrund „Aktenzeichen XY“ die Polizei erreicht hatten, könne die Polizei noch keine Angaben machen. Polizeisprecher Fachinger appelliert an die Menschen, sollten sie den Täter sehen, sich ihm nicht zu nähern, sondern sich unverzüglich bei der Polizei zu melden. Es seien schon einige Hinweise eingegangen, in denen Menschen berichteten, sie den Täter gesehen hätten. „Teilweise war das aber vor der Tat. Solchen Hinweisen gehen wir natürlich auch nach, aber sie werden nicht prioritär behandelt“, so Fachinger.

i Die Grundschule in Weitefeld ist am Donnerstagvormittag voll gestellt mit Polizeiwagen. Thomas Leurs

Die Maßnahmen verfolgen das Ziel, vorliegenden Erkenntnissen systematisch nachzugehen und weitere Feststellungen zu erlangen, die zum Auffinden des Tatverdächtigen führen könnten. Die Hinweise sollen priorisiert und bearbeitet werden. Es sollen die Bereiche abgesucht werden, die täterrelevant sind, sagt Fachinger. Zusätzlich werden nun auch Waldgebiete in der Umgebung Weitefelds und Elkenroths unter die Lupe genommen. Etwa das Waldstück nördlich von Weitefeld Richtung Grillhütte, aber auch eine weitläufige Wiesenfläche in der Nähe von Steinebach.

Durch Sonartechnik Verdächtiges aufgrund des Elkenrother Weihers entdeckt

Und nicht nur auf festem Boden ist die Polizei unterwegs gewesen. Auch den Elkenrother Weiher suchten die Einsatzkräfte mit einem Boot mit Sonartechnik ab, wie Oliver Jutz, stellvertretender Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, unserer Zeitung sagt. Dabei habe man eine Auffälligkeit auf dem Grund des Weihers durch das Sonar entdeckt. Deshalb rückte die Polizei am Nachmittag noch mit einem Taucher an, der die Stelle unter Wasser begutachten sollte. Etwas von Bedeutung habe man aber nicht finden können.

i Ein Taucher der Polizei ist im Elkenrother Weiher aktiv. Thomas Leurs

Bei all der intensiven Suche am Donnerstag bis in den frühen Abend, den Täter – tot oder lebendig – konnten die Einsatzkräfte nicht zu fassen kriegen. Der mutmaßliche Täter Alexander Meisner ist somit weiter auf der Flucht. Man könne nicht ausschließen, dass von ihm weiterhin eine Gefahr ausgehe, so Fachinger.

Video vom Einsatz taucht in Sozialen Medien auf

In der Facebook-Gruppe „Spotted: Wissen und Umgebung“ werden mehrere Videos von Polizeiwagen gepostet. Dort sind etwa große Polizeiwagen in Daaden-Biersdorf zu sehen. Zudem zeigen Bilder einer Überwachungskamera, wie gut ein Dutzend Polizisten mit Sturmhaube und Maschinengewehren bewaffnet über eine Straße laufen. Auf das Video angesprochen sagt Fachinger unserer Zeitung, dass es durchaus aufgrund der Gefahrenlage nötig sein kann, so stark bewaffnet vorzugehen. Die Polizei sei indes bemüht, die Bevölkerung so wenig wie möglich zu verunsichern.

i Polizisten überprüfen eine Wiesenfläche unweit von Steinbeach nach Spuren. Thomas Leurs

Doch natürlich ist die Anspannung bei den Menschen da. Helmut Stühn, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf, spürt weiterhin große Sorge in der Bevölkerung. „Die Anspannung ist geblieben“, sagt Stühn unserer Zeitung auf dem Gelände der Weitefelder Grundschule. „Nicht nur in Weitefeld, auch in den umliegenden Ortschaften.“ Zum Teil herrsche auch weiterhin Angst, was nachvollziehbar sei. „Solange die Suche nach dem Täter andauert und man das Motiv für die Tat nicht kennt, bleibt diese Unruhe bei den Menschen.“