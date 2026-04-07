Kein „Lost Place“ Polizei stellt zwei Eindringlinge im Lager Stegskopf Michael Fenstermacher 07.04.2026, 12:30 Uhr

i Im Lager Stegskopf stellte die Polizei am Ostermontag zwei Eindringlinge. Thomas Frey. picture alliance/dpa/Thomas Frey

Rückkehr der Bundeswehr oder zivile Nutzung: Über die Zukunft des Lagers Stegskopf wird derzeit heiß diskutiert. Zwei Männer, die es als „Lost Place“ erkunden wollten, wurden nun von der Polizei gestoppt und sehen Konsequenzen entgegen.

Zwei Männer haben sich am späten Nachmittag des Ostermontags unberechtigt Zugang zum Lager Stegskopf auf dem früheren Truppenübungsplatz Daaden verschafft. Die von einem Berechtigten alarmierte Polizei Betzdorf war laut eigener Meldung schnell zur Stelle und stellte auf dem Gelände einen 19 und einen 34 Jahre alten Mann aus dem Raum Koblenz.







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