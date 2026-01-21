Todesfall in Westerwald-Ort Polizei revidiert frühere Annahme: Kein Tötungsdelikt Michael Fenstermacher 21.01.2026, 13:00 Uhr

Symbolfoto Sebastian Kahnert/dpa.

Ein ungeklärter Todesfall in einem kleinen Westerwald-Ort im Herbst 2021 führte Anfang 2022 zu einer groß angelegten Öffentlichkeitsfahndung der Polizei. Eine aktuelle Nachfrage unserer Zeitung bringt nun Klarheit.

Ein zurückgezogen lebender Mann kommt in einem kleinen Westerwald-Ort unter zunächst ungeklärten Umständen zu Tode, die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, es wird eine hohe Belohnung für Hinweise zur Aufklärung des Falls ausgesetzt. Was die Kriminalpolizei aus Koblenz im Januar 2022 in einer groß angelegten Öffentlichkeitsfahndung publik machte, hatte scheinbar alle Zutaten, die es für einen Provinzkrimi braucht.







