Todesfall in Westerwald-Ort Polizei räumt Kommunikationspanne nach Neubewertung ein Michael Fenstermacher 31.01.2026, 09:00 Uhr

i Den Todesfall in einem Westerwaldort hatte die Polizei nach Abschluss der Ermittlungen zu den Akten gelegt, doch ein Zeugenaufruf blieb bis kürzlich öffentlich sichtbar. Monika Skolimowska. picture alliance/dpa

Warum hat die Polizei den Tod eines 57-jährigen Westerwälders vor vier Jahren als Tötungsdelikt kommuniziert und ihre Annahme dann sehr viel später revidiert? Diese Frage bleibt offen. Doch in einem Punkt gesteht die Polizei einen Fehler ein.

Es ist ein abgeschlossener Fall, der dennoch Fragen offenlässt. Im Herbst 2021 wurde ein damals 57-jähriger Mann tot in seinem Wohnhaus in einem kleinen Westerwaldort gefunden. Mehr als vier Jahre später ist klar, dass der Westerwälder – anders als von der Polizei im Januar 2022 mitgeteilt – nicht Opfer eines Tötungsdelikts wurde.







