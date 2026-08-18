Reichsbürger-Flagge in Herdorf Polizei leitet kein Verfahren ein: Fahne nicht verboten Johannes Mario Löhr 18.08.2026, 18:00 Uhr

i In Herdorf hingen offen einsehbar Flaggen an einem Wohnhaus, die man wohl der Reichsbürger-Szene zurechnen kann. Weil sie indes nicht verboten waren, hat die Polizei kein Strafverfahren eingeleitet. (Symbolfoto) Friso Gentsch/dpa

Wurden die Reichsbürger-Flaggen, die in Herdorf offen einsehbar an einem Haus hingen, eigentlich von besorgten Bürgerinnen und Bürgern auch bei der Polizei Betzdorf gemeldet? Unsere Redaktion hat nun nachgefragt.

In Herdorf hingen offen Flaggen an einem Haus, die man wohl der Reichsbürger-Szene zurechnen kann. Reichsbürger leugnen die BRD und ihre Gesetze und behaupten, dass das Deutsche Reich weiter fortbestehe. Bürgermeister Uwe Geisinger hatte erklärt, dass die Causa in einer Ratssitzung Thema gewesen sei.







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