50 Jahre ist es her, dass der Gebhardshainer Walter Pauli im Polizeidienst in Köln im Alter von nur 22 Jahren sein Leben ließ. Ein Mann, der zum terroristischen Umfeld der „Bewegung 2. Juni“ (R.A.F.) gehörte, erschoss ihn in den frühen Morgenstunden am 9. Mai 1975.bei einer Polizeikontrolle im Kölner Stadtteil Humboldt-Gremberg, auf dem Parkplatz an der Flammersfelder Straße.

Nun, zum 50. Todesjahr von Walter Pauli, veranstalten die Interessengemeinschaft (IG) Humboldt-Gremberg mit dem Polizeipräsidium Köln und den christlichen Kirchen des Stadtteils am 9. Mai 2025 um 10 Uhr eine Gedenkveranstaltung im Polizeipräsidium, Walter-Pauli-Ring 2-6 in Köln-Kalk. Zu der Veranstaltung sind neben den Polizeibeschäftigten auch Bürger eingeladen, die sich mit Walter Pauli verbunden fühlen.

i Das Kölner Polizeipräsidium befindet sich am Walter-Pauli-Ring 2-6 in Köln. Hier wurde am 25. Oktober 2001 – nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt –, in Deutschland zum ersten Mal ein Straßenname für einen im Dienst getöteten Polizisten umbenannt. Der Walter-Pauli-Ring erinnert noch heute an das Schicksal des damals 22-jährigen Polizei-Hauptwachtmeisters. Polizei Köln

Die Feier wird von der Polizeiseelsorge sowie Geistlichen der christlichen Kirchen des Stadtteils Humboldt-Gremberg gestaltet. Der erste Polizeihauptkommissar a.D. Frank Kawelovski wird einen Vortrag halten. Da das Polizeipräsidium nicht öffentlich zugänglich ist, wird um namentliche Anmeldung bis zum 7. Mai 2025 gebeten. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 0221/98 62 73 66 oder info@ig-humboldt-gremberg.de an.

Weitere Infos zur Gedenkveranstaltung unter: https://ig-humboldt-gremberg.de/2025/04/18/gedenkveranstaltung-zum-50-todestag-von-walter-pauli /