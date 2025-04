Die Grundschule in Weitefeld ist von Polizeiwagen zugestellt. Auch in den umliegenden Straßen parken die blau-weißen Fahrzeuge. Mit einem Großaufgebot ist die Polizei mit mehr als 1100 Einsatzkräften an diesem Donnerstag in der Ortsgemeinde im Einsatz. In vielen weiteren Straßen stehen Kolonnen von Einsatzfahrzeugen.

Wegen des Dreifachmordes am Sonntag, 6. April, ist die Polizei erneut in der Ortsgemeinde Weitefeld unterwegs. Auf der Suche nach dem immer noch flüchtigen Tatverdächtigen sollen unter anderem umliegende Waldgebiete und weitere Flächen abgesucht werden.

Insgesamt seien mittlerweile 1100 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Darunter auch 90 Hinweise, die durch die Sendung „Aktenzeichen XY“ seit deren Ausstrahlung am Mittwochabend hinzugekommen seien. Zur Qualität der Hinweise könne die Polizei aktuell keine Angaben machen. Zudem sei der Großeinsatz in Weitefeld am Donnerstag nicht aufgrund eines konkreten Hinweises aus der Sendung organisiert worden.

Polizei sucht weiter nach dem Täter

Die Maßnahmen verfolgen das Ziel, bislang vorliegenden Erkenntnissen systematisch nachzugehen und weitere Erkenntnisse zu erlangen, die zum Auffinden des Tatverdächtigen führen könnten. Die Hinweise sollen priorisiert und bearbeitet werden. Es sollen die Bereiche abgesucht werden, die täterrelevant sind, sagt Jürgen Fachinger, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz, unserer Zeitung. Dazu zählen etwa das Haus der Opferfamilie und das Haus des Täters selbst. Neben den Waldgebieten seien auch Einsatzkräfte vor Ort, die Gewässer in der Umgebung absuchen können.

Polizei kann weitere Gefahr durch Täter nicht ausschließen

Nach wie vor suche die Polizei nach dem Straftäter Alexander Meisner, so Fachinger weiter. Man könne nicht ausschließen, dass von ihm weiterhin eine Gefahr ausgehe. Die Polizei hält den 61-jährigen Elkenrother für dringend verdächtig, die dreiköpfige Familie in Weitefeld am Sonntag, 6. April, in den frühen Morgenstunden getötet zu haben. Er befindet sich seitdem auf der Flucht.

i Während des Großeinsatzes der Polizei in Weitefeld ist die Betzdorfer Straße Richtung Schutzbach und Daaden für Autofahrer gesperrt. Thomas Leurs

Helmut Stühn, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf, spürt weiterhin eine große Sorge in der Bevölkerung. „Die Anspannung ist geblieben“, sagt Stühn unserer Zeitung auf dem Gelände der Weitefelder Grundschule. „Nicht nur in Weitefeld, sondern auch in den umliegenden Ortschaften.“ Zum Teil herrsche auch weiterhin Angst, was auch nachvollziehbar sei. „Solange die Suche nach dem Täter andauert und man das Motiv für die Tat nicht kennt, bleibt diese Unruhe bei den Menschen.“

Dass Veranstaltungen in den nächsten Tagen über Ostern oder die Wochen darüber hinaus wegen der Mordtat in Weitefeld abgesagt werden sollen, davon hat der Bürgermeister bislang nichts gehört. „Aber die Veranstaltungen werden natürlich von diesen Ereignissen bestimmt“, sagt Stühn.