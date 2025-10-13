Prozess am Landgericht Koblenz Polizei findet in Altenkirchen Waffe neben dem Sofa 13.10.2025, 20:00 Uhr

i Die Beweisaufnahme um Brandstiftungen im AK-Land nähert sich langsam ihrem Ende. Jetzt sagten Polizeibeamte vor dem Landgericht in Koblenz aus. Kevin Rühle

Eine junge Frau aus dem Kreis Altenkirchen soll ihren Freund dazu angestiftet haben, die Autos von ihr unliebsamen Personen angezündet zu haben. Jetzt haben vor dem Landgericht mehrere Polizeibeamte Puzzleteile für die Aufklärung der Fälle geliefert.

Wie ist die Polizei nach den Brandstiftungen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, bei denen insgesamt drei Autos in Flammen aufgingen, den mutmaßlichen Tätern auf die Spur gekommen? Diese Frage stand im Mittelpunkt des jüngsten Prozesstages am Landgericht Koblenz.







