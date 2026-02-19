Garage aufgebrochen
Polizei fahndet öffentlich nach Paketdieb von Hövels
Zwei Polizeibeamte stehen zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei.
Philipp von Ditfurth/dpa

Am helllichten Tag haben Kriminelle im Dezember 2025 eine Garage an der B62 in Hövels aufgebrochen und für den Weiterverkauf bestimmte Amazon-Pakete gestohlen. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach einem der Täter.

Nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls in der vergangenen Adventszeit in Hövels fahndet die Polizei nun öffentlich nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Das teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Donnerstag mit.Demnach brachen zwei Männer am Freitag, 12.

