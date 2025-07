Für den auch für die Pfarrei Friesenhagen zuständigen Pfarrer des Sendungsraums Oberberg Süd wird es voraussichtlich keine Rückkehr auf seine Pfarrstelle geben. Der Geistliche hat aus eigener Initiative dem Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki den Verzicht auf seine Position als leitender Pfarrer des Sendungsraums angeboten. Diesen Verzicht hat der Erzbischof angenommen und den Pfarrer entpflichtet. Ein entsprechendes Proklamandum des Erzbistums wurde am Wochenende in alllen Gottesdiensten des Sendungsraums verlesen. Zuerst hatte die „Kölnische Rundschau“ darüber berichtet.

Seit April vom Dienst freigestellt

Mitte April waren polizeiliche Ermittlungen gegen den Pfarrer bekannt geworden. In der Folge wurde er, ebenfalls auf eigenen Wunsch, bis auf Weiteres vom Dienst freigestellt. Gegenüber dem Kölner Blatt nannte der Seelsorger die Fortdauer dieser Ermittlungen als Grund für seinen endgültigen Verzicht. Auch vor dem Hintergrund einer räumlichen Neustrukturierung wolle er die Leitungsstelle nicht blockieren. Für unsere Zeitung war der Geistliche bislang nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Weiterhin unklar ist, worum es bei den polizeilichen Ermittlungen gegen den Pfarrer geht. Er selbst äußert sich dazu ebenso wenig wie das Erzbistum und die Staatsanwaltschaft Köln. Im April hatte die regional eigentlich zuständige Staatsanwaltschaft Bonn auf Anfrage dieser Zeitung zu dem Fall an die bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelte Zentralstelle für Cyber-Kriminalität verwiesen – möglicherweise ein Indiz, dass es um einen Tatvorwurf aus diesem Bereich gehen könnte. Die zuständige Staatsanwältin Lisa Klefisch bestätigt mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte bislang jedoch kein Verfahren gegen den Seelsorger.

„Wir bemühen uns nach Kräften, schnellstmöglich einen neuen leitenden Pfarrer für Ihre Pfarreien zu finden.“

So heißt es, an die Gläubigen gerichtet, im Proklamandum des Erzbistums.

Unterdessen ist mit dem endgültigen Verzicht des bislang in Morsbach lebenden Stelleninhabers der Weg für eine Neubesetzung der Pfarrstelle freigeworden. „Wir bemühen uns nach Kräften, schnellstmöglich einen neuen leitenden Pfarrer für Ihre Pfarreien zu finden“, heißt es in dem von Pfarrer Markus Wasserfuhr, Bereichsleiter Pastorale Dienste, verfassten Proklamandum an die Gläubigen gerichtet. Zudem hat Erzbischof Woelki den bisherigen Pfarrverwalter Kaplan Markus Brandt zum Pfarrverwalter ernannt.

„Bei der Suche nach einem neuen Pfarrer und mit Blick auf den Zeitpunkt der Ernennung berücksichtigen wir die besonderen Umstände (einschließlich der anstehenden Fusion der bisherigen Pfarreien) in Oberberg-Süd“, teilt das Erzbistum auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Hintergrund: Aus dem bisherigen Sendungsraum Oberberg Süd mit den Seelsorgebereichen Morsbach-Wildbergerhütte-Friesenhagen sowie An Bröl und Wiehl wird zum 1. Januar 2026 die neue Pfarrei St. Michael und St. Gertrud Oberberg-Süd – zuständig für circa 17.000 Gläubige in neun Gemeinden, darunter am südöstlichen Rand St. Sebastianus Friesenhagen.