Auch drei Tage nach der fürchterlichen Tat in den frühen Sonntagmorgenstunden kann das Dorf Weitefeld noch nicht zur Ruhe kommen. Der gesuchte Täter, der drei Menschen ermordet haben soll, ist immer noch nicht gefasst. Zudem kursieren immer noch viele Gerüchte und Halbwahrheiten.

Für Fragen soll deshalb eine Ansprechpartnerin der Polizei für die Bürger Weitefelds zur Verfügung stehen, wie Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler in der Ortsgemeinderatssitzung am Dienstagabend berichtete. Bis Sonntag, 13. April, soll eine Bezirksbeamtin der Polizei täglich von 16 bis 18 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule in Weitefeld als Ansprechpartnerin parat stehen. Dort solle es dann die Möglichkeit geben, sich zu informieren und auszutauschen.

Keßler mahnt, auch an die Familie des Täters zu denken

„Durch das Tötungsdelikt an einer Familie ist unser Ort gelinde gesagt durcheinandergeraten“, so Keßler weiter auf der Ratssitzung. Er hoffe, dass der Täter bald gefasst wird. Ihn habe aber gestört, wie manche Medienvertreter sich im Dorf verhalten haben. „Manche Bürger wurden zu Aussagen gedrängt“, so Keßler. Viele Termine habe er wegen der Ereignisse am Sonntag wahrnehmen müssen.

Keßler mahnte zudem, auch an die Familienmitglieder des Täters zu denken. Von einigen von ihnen wisse er, dass das „ganz tolle Menschen“ seien und jetzt mit leiden. Sie sollen nicht in Sippenhaft genommen werden. Zudem berichtet Keßler von einer bewegenden zweistündige Zusammenkunft mit der Evangelischen Kirche am Dienstagmorgen. Dort wurde die Gedenkveranstaltung besprochen, die am Mittwochabend in der Martin-Luther-Kirche stattfinden sollte. Die Vertreter mehrerer kirchlicher Gemeinden sollten dabei zusammenkommen, auch die Jugendbetreuer. „Was ich unterschätzt habe: Offenbar hat es die Jugendlichen ganz besonders getroffen durch den Tod des 16-Jährigen“, sagt der Ortsbürgermeister. Auch deshalb soll die Bezirksbeamtin auf dem Schulhof als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen.