46 Jahre ist Wolfgang Fischer kommunalpolitisch aktiv und findet, dass es richtig und wichtig ist, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde der Hämmscher jetzt mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet.
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Politisches Urgestein – bei dem Begriff zuckt Wolfgang Fischer, jedoch beschreibt es ihn sehr gut. Denn der 1949 in Zell an der Mosel geborene Fischer ist seit 1979 kommunalpolitisch in Hamm aktiv, wo er lebt, seit seine Eltern mit ihm, damals 16-jährig, hinzogen.