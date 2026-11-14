Auszeichnung vom Land
Politisches Urgestein aus Hamm geehrt
Wolfgang Fischer freut sich über die hohe Auszeichnung vom Land, für die ihn die VG Hamm vorgeschlagen hat.
Wolfgang Fischer freut sich über die hohe Auszeichnung vom Land, für die ihn die VG Hamm vorgeschlagen hat.
Thorsten Stahl

46 Jahre ist Wolfgang Fischer kommunalpolitisch aktiv und findet, dass es richtig und wichtig ist, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde der Hämmscher jetzt mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet.

Lesezeit 2 Minuten
Politisches Urgestein – bei dem Begriff zuckt Wolfgang Fischer, jedoch beschreibt es ihn sehr gut. Denn der 1949 in Zell an der Mosel geborene Fischer ist seit 1979 kommunalpolitisch in Hamm aktiv, wo er lebt, seit seine Eltern mit ihm, damals 16-jährig, hinzogen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren