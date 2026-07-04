Nach der Goldmedaille Politik gratuliert Ziegenhain zu Sieg im Dorfwettbewerb Sonja Roos 04.07.2026, 10:00 Uhr

i Das Archivbild zeigt Ziegenhains Ortsbürgermeister Nicolas Ahrend (vorne rechts) beim Besuch des damaligen Innenministers Michael Ebling (links) im Bürgerhaus. Der Minister hatte sich zusammen mit Bürgermeister Fred Jüngerich vor dem Bundesentscheid des Dorfwettbewerbs vor Ort über aktuelle Projekte informiert, die durch das Dorferneuerungsprogramm und das Dorfbudget unterstützt wurden. Archiv: Annika Stock

Nicht nur die Ziegenhainer freuen sich über Gold im Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ – jetzt meldeten sich auch Gratulanten aus dem Kreis zu dem tollen Abschneiden der kleinen Ortsgemeinde zu Wort.

Gold zwar nicht für die Nationalmannschaft, aber für das kleine Dörfchen Ziegenhain im Kreis Altenkirchen beim Bundesentscheid von „Unser Dorf hat Zukunft“ (wir berichteten). Darüber freuten sich nicht nur die Ziegenhainer selbst, auch Bürgermeister Fred Jüngerich freute sich über die Auszeichnung der zweitkleinsten Gemeinde in seiner Verbandsgemeinde (VG).







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