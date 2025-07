Plus für spielerische Bewegung in Hövels und Mittelhof

Wer sich ernsthaft mit der Frage beschäftigt, was ein lebendiges Dorfleben ausmacht, dem wird relativ schnell die Antwort „Angebote für Kinder“ begegnen. Das sind, neben Kitas, Schulen und aktiven Vereinen, nicht zuletzt attraktive Spielplätze. Gut, wenn es Sponsoren gibt.

Denn qualitativ anspruchsvolle Spielgeräte haben ihren Preis. Gleichzeitig sind Spielplätze aber mehr als ’nur’ Flächen, wo sich Mädchen und Jungen austoben können. Sie dienen als Treffpunkte für die Kinder und ihre Eltern, sind oftmals gut gepflegte Grünflächen und runden ein Wohngebiet erst richtig ab. Für zwei Spielplätze in Hövels und Mittelhof gab es jetzt sozusagen ein Upgrade – gestiftet vom regionalen Energieversorger EAM (ähnlich wie in mehr als 150 Ortschaften im gesamten Netzgebiet der EAM, welches sich über weite Teile Hessens sowie angrenzende Landkreise in Niedersachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erstreckt).

Förderung im ganzen Wisserland verteilt

Nicht zum ersten Mal sponsert das kommunale Unternehmen EAM Anschaffungen, die ansonsten womöglich nicht realisiert werden könnten, weil vielen Gemeinden schlicht das Geld fehlt. Waren es in den Vorjahren mal Hochbeete, mal Insektenhotels, mal Wellenliegen, so rücken in diesem Jahr vor allem die Kinder in den Vordergrund. „Bewegung an der frischen Luft hält fit und gesund“, schreibt die EAM in einer Pressemitteilung, daher fördere das Unternehmen die Anschaffung und das Aufstellen von Spiel- und Sportgeräten in den Kommunen ihres Netzgebietes.

Im Wisserland ist das Budget pro Förderobjekt auf 750 Euro gedeckelt. Für die Hövelser Kinder bedeutet das, dass ihr Spielplatz, der mit seinem alten Baumbestand schön zwischen der Mittel- und der Hauptstraße (B62) gelegen ist, ein zusätzliches Spielgerät erhalten hat – ein Federspielgerät, auch Schaukelpferd genannt. Diese Ergänzung kam gerade zur rechten Zeit, denn die Ortsgemeinde hat den Spielplatz sichtbar überarbeitet und aufhübschen lassen. Mitarbeiter des VG-Bauhofs haben sich dort verdient gemacht. Das Karussell wurde repariert, ein Halbrund aus Steinpalisaden grenzt die Rutsche ein wenig ab, außerdem gibt es eine Schaukel und Sitzgelegenheiten.

„Das ist unser einziger Spielplatz im Dorf und er wird gut genutzt.“

Wolfgang Klein, Ortsbürgermeister von Hövels

„Der Spielplatz wird gut genutzt“, weiß Ortsbürgermeister Wolfgang Klein. Attraktiv sei er vor allem für die kleineren Kinder. Insgesamt, so Klein, zähle die 540-Einwohner-Gemeinde Hövels zurzeit etwa 25 Mädchen und Jungen im Alter bis zu zwölf Jahren.

Im Mittelhofer Ortsteil Blickhausen befindet sich einer von drei kommunalen Spielplätzen der stark gegliederten Gemeinde. Dort wurde eine kleinere Torwand in Form eines übergroßen Fußballs errichtet, sie ersetzt eine in die Jahre gekommene, klassische Torwand.

Beide Ortschefs wissen aber auch, dass sämtliche gemeindlichen Plätze und Grünflächen einer kontinuierlichen Pflege bedürfen. Hier wünschen sie sich mehr Eigeninitiative der Bürger. Letztlich reduziert sich so der Bedarf an Bauhofstunden und spart Geld, welches anderweitig eingesetzt werden kann. Ihm schwebe, so Ortsbürgermeister Franz Cordes, beispielsweise die Idee der „Bänkebrüder“ vor, einer Gruppe Freiwilliger, die in Mittelhof das eine oder andere erledigen könne.

Bewegung dient der Gesundheit

Doch zurück zu den gespendeten Spielgeräten: „Es ist immer schön, zu sehen, wie uns Sport und aktives Spielen begeistern können und einen wichtigen Ausgleich zu unserem manchmal bewegungsarmen Alltag bieten. Als kommunaler Energiepartner liegt uns die Gesundheit von Kindern und Erwachsenen sehr am Herzen und wir möchten sie zu sportlicher Aktivität motivieren“, erklärte Johannes Rudolph, Leiter der Netzregion Altenkirchen. Auch Markus Rödder, Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Wissen, freute sich über die Unterstützung durch die EAM: „Ich bin überzeugt, dass die Spielgeräte von zahlreichen Bewegungsfans genutzt werden.“