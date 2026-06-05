Feuer nach Verkehrsunfall Plötzlich steht in Altenkirchen ein Auto in Flammen Markus Kratzer 05.06.2026, 15:00 Uhr

i Nach einer Kollision in der Koblenzer Straße in Altenkirchen fing am Freitagmittag ein Kleinwagen Feuer. André Wollny. Freiwillige Feuerwehr VG Altenkirchen-Flammersfeld

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Wagen Feuer fängt, gehört nicht gerade zum Alltag der Einsatzkräfte. In Altenkirchen spielte sich dieses Szenario am Freitagmittag ab. Plötzlich steht ein Auto in Flammen.

Bei einem Zusammenstoß zweier Wagen sind am Freitagmittag in Altenkirchen zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Altenkirchen wollte der Fahrer eines SUV gegen 12.20 Uhr von der Koblenzer Straße links in die Bergstraße abbiegen, als er mit einem entgegenkommenden Seat zusammenstieß.







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