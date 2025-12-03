Anbau in Stadt Kirchen Platznot hat bald Ende für freikirchliche Gemeinde Claudia Geimer 03.12.2025, 18:00 Uhr

Platznot und ständiger Auf- und Abbau haben bald ein Ende. Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Kirchen baut an, um dem boomenden Café „Auszeit“ einen festen Raum zu geben. Die Eröffnung ist für den Sommer kommenden Jahres geplant.

Das Café „Auszeit“ wird so gut angenommen, dass manchmal sogar Besucher gehen müssen. „Das Café ist ständig voll“, sagt Annette Schüler vom Leitungsteam – auch an diesem Vormittag. Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Kirchen richtet ihr Café im Foyer des Gemeindezentrums aus.







