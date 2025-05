Im Bereich der „Rother Straße / Parkstraße“ in der Etzbacher Ortsmitte finden derzeit umfangreiche Bauarbeiten zur Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes statt. Dieser lädt in Zukunft Menschen aller Altersgruppen von Kindern über Erwachsene bis zu Seniorinnen und Senioren zum gemeinsamen Verweilen ein und soll möglichst noch in diesem Jahr fertig werden. Ziel ist es, soziale Begegnungen, Spiel und Erholung generationsübergreifend zu fördern und damit das Miteinander in der Gemeinde weiter zu stärken.

Wunsch nach Kommunikationsraum wird erfüllt

Der neue behindertengerechte Treffpunkt für alle Generationen umfasst das gesamte Areal des ehemaligen Kinderspielplatzes. Um den Platz funktionsgerecht erweitern und gestalten zu können, erwarb die Ortsgemeinde weitere Parzellen. Bereits seit einiger Zeit bestand der Wunsch in Etzbach nach einer solchen Kommunikationsmöglichkeit, wo auch kleinere Feste gefeiert werden können.

i Der Baumbestand bleibt erhalten. Rolf-Dieter Rötzel

„Wir sind eine Gemeinde mit vielen jungen Familien und Kindern. Mit der Errichtung des Mehrgenerationenplatzes werden unterschiedliche Möglichkeiten und Angebote für das Zusammentreffen von Jung und Alt geschaffen, ein Ort der Kommunikation, der Gespräche und des Gedankenaustausches“, bekundete Ortsbürgermeister Ulf Langenbach im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das Projekt wird sicherlich zur weiteren Attraktivitätssteigerung unserer Gemeinde beitragen und zahlreiche Menschen ansprechen.“

„Wir möchten einen Ort gestalten, der Jung und Alt vielfältige Möglichkeiten zu Begegnungen und Verweilen, zum Gedankenaustausch und Spielen bietet.“

Ortsbürgermeister Ulf Langenbach

Im Rahmen der auch in der Ortsgemeinde Etzbach durchgeführten Dorfmoderation wurde das Anliegen ganz oben auf die Wunschliste gesetzt, erste Ideen in Vorschlag und zu Papier gebracht. Die nächsten Schritte betrafen die Erstellung einer Planung sowie das Genehmigungsverfahren für das Dorferneuerungskonzept und die erforderlichen Förderanträge auf den Weg zu bringen. Abgearbeitet wurde alles in vorbildlicher Zusammenarbeit zwischen dem Bopparder Planungsbüro Stadt-Land-plus, der Hammer Bauverwaltung und der Ortsgemeinde Etzbach; der erste Bauabschnitt läuft derzeit, der Förderbescheid für den zweiten wird zeitnah erwartet.

i Die Planskizze des im Bau befindlichen neuen Mehrgenerationenplatzes in der Etzbacher Ortsmitte. Rolf-Dieter Rötzel

Das zur Verfügung stehende Gelände erhält unter Einbindung der vorgesehenen Anlagen und Attraktionen ein terrassenförmiges Erscheinungsbild. Dabei werden der vorhandene Baumbestand sowie Schaukeln, Karussell, Wippe und Klettergerüst vom ehemaligen Spielplatz übernommen. Neu vorgesehen sind Sitzmöglichkeiten, ein Bodentrampolin, ein spektakuläres Großspielgerät in Form eines Mähdreschers zur Erinnerung an die ehemalige Landwirtschaft, eine Tischtennisplatte, Balancierelemente sowie weitere Themenspielgeräte.

Element Wasser kommt besondere Bedeutung zu

Besondere Bedeutung erhält das Element „Wasser“ in Form eines Wasserspiels mit einer Pumpe, Kanälen und Schiebern sowie einem angrenzenden „Matschtisch“. Angebracht wird weiter eine Drehscheibe, welche die Motorik der Spielenden fördert sowie spannende und visuelle Sinneserfahrungen ermöglicht. Ein weiteres Kernstück und Treffpunkt bei Festen, kleineren Veranstaltungen oder alltäglichen Begegnungen ist ein Pavillon als halboffene Holzkonstruktion – eine Begegnungsstätte mit Lager- und Aufenthaltsmöglichkeiten, einer Küchenzeile sowie barrierefreien Toiletten. Vorhanden sein werden ferner ein Maibaumständer, der auch für die Aufstellung eines Weihnachtsbaumes verwendet werden kann sowie ein Grillplatz und verschiedene Sitzblöcke.

Erschlossen wird der eingezäunte Dorfmittelpunkt über eine neue Zufahrt. Angelegt werden entsprechende Autostellplätze sowie Fahrradständer mit E-Lademöglichkeiten. Die Herstellung der Platzfläche erfolgt in wassergebundener Bauweise. Die Körnung der Oberfläche wird bewusst sehr fein gewählt, um im Sinne der Barrierefreiheit einen möglichst geringen Rollwiderstand zu erzeugen.

Spielplatz geschlossen

Während der gesamten Baumaßnahme ist der Spielplatz geschlossen. Die Ortsgemeinde bittet die Kinder und Eltern um Verständnis.