Planungen für Mudersbacher Dorfplatz schreiten voran

In Mudersbach soll in Zukunft an der Kölner Straße ein neuer Dorfplatz entstehen. Ein aktueller Stand der Planungen wurde kürzlich im Ortsgemeinderat vorgestellt. Jens Stötzel ist damit aber nicht zufrieden und stellt das ganze Projekt infrage.

Noch stehen Häuser an der Kölner Straße kurz hinter dem Kreisel. Wenn diese abgerissen sind, soll dort ein neuer Park entstehen. So soll der öffentliche Raum aufgewertet werden und eine Erholungsfläche gegenüber dem ehemaligen Gebäude der Charlottenhütte geschaffen werden, wie es in der Sitzungsvorlage heißt.

In ihrer Sitzung Ende Januar haben die Ortsgemeinderatsmitglieder dann die Vergabe für den Abbruch der beiden Gebäude im Bereich der Kölner Straße 41 und 41a sowie das teilweise mit dem Haus Nummer 41a baulich verbundene Haus an der Kölner Straße 43/43a beschlossen. Eine Förderzusage der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) liege ebenfalls bereits vor.

Kosten für den Abriss liegen bei 550.000 Euro

Anfang Februar trafen sich Vertreter der ADD, dem Gemeindevorstand der Ortsgemeinde, der Verwaltung und Sanierungsberater. Dabei stellte die Verwaltung den Ablauf der anstehenden Arbeiten für die Platzgestaltung vor und stimmte diese mit der ADD ab. Geschätzt sollen der Abbruch sowie die erforderlichen Tiefbauarbeiten 550.00 Euro kosten. Für die Häuser Nummer 41 und 41a kann die Ortsgemeinde eine Förderung von bis zu 75 Prozent erhalten. Bei den Kosten von insgesamt 377.000 Euro für die beiden Gebäude bleibt somit ein Eigenanteil der Ortsgemeinde von 94.000 Euro. Für die Abrisskosten des Hauses Nummer 43/43a von 173.000 Euro wird die Ortsgemeinde einen Eigenanteil von rund 87.000 Euro aufbringen müssen.

Bislang hat die Platzgestaltung „Neue Mitte“ gut 70.000 Euro gekostet. Dabei handelte es sich um Planungs- und Ingenieurleistungen. Die ADD hat bei dem Treffen Anfang Februar angedeutet, sollte der Platz am Ende nicht realisiert werden, dass die bereits gezahlten Fördergelder (als Beispiel nennt die Sitzungsvorlage etwa den Erwerb der Gebäude) von der Ortsgemeinde wieder rückerstattet werden müssen.

Kein Brunnen für den neuen Dorfplatz

Zur Kostenfrage für die nächsten Schritte gibt es bereits auch Zahlen. So sollen laut dem zuständigen Ingenieurbüro Planeo Ingenieure aus Hachenburg die Planungskosten bei 300.000 Euro liegen. Bei einer Förderung der ADD von bis zu drei Viertel der Kosten könne so der Eigenanteil der Gemeinde bei gut 75.000 Euro liegen. Und da sich die Bestell- und Lieferzeiten arg in die Länge ziehen können, sei bereits ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn und gleichzeitig ein Antrag auf Verlängerung für die Abrechnung der Gesamtmaßnahme gestellt worden.

Den aktuellen Planungsstand des Platzes stellt Kerstin Eiteneuer von Planeo Ingenieur vor. Von einem ursprünglich geplanten Brunnen in der Mitte des Platzes habe man aus Kostengründen wieder Abstand genommen. Der Platz solle Sitzblöcke zum Abstützen des Geländes und auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder erhalten.

Stötzel sieht die Planungen kritisch

Jens Stötzel von der gleichnamigen Wählergruppe stellt nach der Vorstellung das Projekt insgesamt wieder infrage. Er prognostiziert dem Dorfplatz im Ort keine Nachfrage. Er selbst habe in Mudersbach noch keinen getroffen, der nach einem solchen Dorfplatz verlangt habe. Mit dem Abriss der Gebäude gehe er d’accord, aber würde danach lieber den Verkauf an einen Investor befürworten. CDU-Fraktionssprecher Markus Köhler widerspricht dem. Er erinnert Stötzel daran, dass das Projekt im Konzept „Lebendige Zentren“ angedacht wurde und man sich an die Vorgaben halten müsse.

Den Dorfplatz sieht Köhler als Gewinn für die Ortsgemeinde. „Ich freue mich darauf, wenn der Bagger anrückt und da endlich was passiert“, so der CDU-Mann. „Wir haben hier einen Ort für die Bürgerinnen und Bürger zur Begegnung geschaffen. Ich habe noch keine Stimme gehört, die den Platz nicht will.“ Dieser sei eine einmalige Chance. Melissa Peter von der SPD pflichtet Köhler bei. Es gebe in Mudersbach derzeit keinen Platz, an dem sich die Jugendlichen treffen können. Mit dem Dorfplatz werde ein solcher Treffpunkt nun geschaffen.