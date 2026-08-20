Neugestaltung in Hamm Planungen für attraktiveren Synagogenplatz starten bald Thomas Hoffmann 20.08.2026, 09:54 Uhr

i Der Synagogenplatz in der Nähe des Kulturzentrums könnte ab 2028 deutlich an Attraktivität gewinnen. Voraussetzung ist eine Förderung, die aber erst durch eine planerische Vorlage genehmigungsfähig würde. Thomas Hoffmann

Der Synagogenplatz in Hamm soll freundlicher werden: Bäume, Bänke und kleine Fontänen stehen als schnelle Maßnahmen zur Debatte. Der Gemeinderat berät bald über Planungen – Fördergelder könnten den Startschuss geben.

Der Synagogenplatz in Hamm könnte bald an Attraktivität gewinnen. Das war eine Erkenntnis aus der Sitzung des Sanierungsausschusses der Gemeinde Hamm, der am jüngst tagte. Zuvor war Ortsbürgermeister Thomas Christmann, flankiert von Jochen Seelhammer, dem Zweiten Beigeordneten der Ortsgemeinde, und Christoph Trapp, Sachbearbeiter für Bauleitplanung, auf die sich abzeichnenden Schwierigkeiten bei der Umsetzung des viele Einzelpunkte umfassenden ...







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