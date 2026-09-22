Kneipe in Stadthalle Betzdorf Plan B erlebt großen Ansturm zur Eröffnung Thomas Leurs 22.09.2026, 16:44 Uhr

i Am Eröffnungsabend der Kneipe Plan B in der Betzdorf Stadthalle ist es richtig voll geworden – nicht nur zur Freude der Betreiber. Flo Schneider/Plan B

Am vergangenen Freitag hat das Plan B in der Betzdorfer Stadthalle eröffnet. Und den Andrang hat selbst Betreiber Florian Schneider überrascht. Wie es nun mit der Kneipe weitergeht, verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Am Freitag war es endlich so weit. Das Plan B in der Betzdorfer Stadthalle hat das erste Mal eröffnet. Und der Andrang war wirklich extrem, wie Betreiber Flo Schneider unserer Zeitung erzählt.„Wir hatten schon gedacht, dass es möglichst voll wird. Also im Prinzip dachte ich, jeder Tisch will belegt sein und die Kegelbahn gut genutzt und alle haben eine schöne Zeit.







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