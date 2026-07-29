Appell gegen Rechtsruck
Plakataktion bei Alsdorfer Unternehmen soll wachrütteln
Die Firma Contec aus Alsdorf zeigt mit einer Plakataktion Flagge gegen den Rechtsruck in Deutschland (von links): Bernd Schneide
Die Firma Contec aus Alsdorf zeigt mit einer Plakataktion Flagge gegen den Rechtsruck in Deutschland (von links): Bernd Schneider, Christine Connolly und Johannes Greb.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

In Alsdorf hängt ein großes Plakat, das Passanten stehenbleiben lässt und an die NS-Vergangenheit erinnert. Die Initiatoren wollen damit provozieren, wachrütteln und zu mehr Zivilcourage aufrufen.

Lesezeit 3 Minuten
„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf.“ Dieser Satz fällt häufig, wenn es um Wachsamkeit gegenüber dem Rechtsruck in Deutschland geht. Zwei Unternehmer aus Alsdorf haben nun ein deutlich sichtbares Zeichen gesetzt: An einem Gebäude ihrer Firma Contec hängt seit einigen Wochen ein großformatiges Plakat mit den Schriftzügen: „Einst hing hier das Hakenkreuz“, „Symbole sterben, die Menschlichkeit freuts“, „Wer in der Demokratie ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenZeitgeschichte
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren