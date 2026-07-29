Appell gegen Rechtsruck Plakataktion bei Alsdorfer Unternehmen soll wachrütteln Claudia Geimer 29.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Firma Contec aus Alsdorf zeigt mit einer Plakataktion Flagge gegen den Rechtsruck in Deutschland (von links): Bernd Schneider, Christine Connolly und Johannes Greb. Geimer Claudia. Claudia Geimer

In Alsdorf hängt ein großes Plakat, das Passanten stehenbleiben lässt und an die NS-Vergangenheit erinnert. Die Initiatoren wollen damit provozieren, wachrütteln und zu mehr Zivilcourage aufrufen.

„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf.“ Dieser Satz fällt häufig, wenn es um Wachsamkeit gegenüber dem Rechtsruck in Deutschland geht. Zwei Unternehmer aus Alsdorf haben nun ein deutlich sichtbares Zeichen gesetzt: An einem Gebäude ihrer Firma Contec hängt seit einigen Wochen ein großformatiges Plakat mit den Schriftzügen: „Einst hing hier das Hakenkreuz“, „Symbole sterben, die Menschlichkeit freuts“, „Wer in der Demokratie ...







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