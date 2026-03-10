Zum dritten Mal wurde der geplante Windpark „Sechsmorgen“ zwischen Birken-Honigsessen und Katzwinkel zum Gegenstand einer öffentlichen Infoveranstaltung. Sechs bis sieben große Windenergieanlagen könnten dort entstehen. Aber noch sind Fragen offen.
Mit einem sachlich-ruhigen Austausch haben alle Beteiligten der jüngsten Informationsveranstaltung zum geplanten Windpark „Sechsmorgen“ unterstrichen, wie wichtig ihnen das Thema ist. Gleichwohl monierten Gegner der Windkraftpläne zwischen Katzwinkel und Birken-Honigsessen, dass es nur wenig neue Infos gab.