Infoabend in Katzwinkel Pläne für Windpark „Sechsmorgen“ sind weiter Reizthema Elmar Hering 10.03.2026, 13:00 Uhr

i So ähnlich wie hier bei Langenbach b.K. könnte in ein paar Jahren im Waldgebiet zwischen Birken-Honigsessen und Katzwinkel ein Windpark entstehen. Es wäre der erste der kommunal geführten Gesellschaft Westerwald/Sieg-Energie. Elmar Hering

Zum dritten Mal wurde der geplante Windpark „Sechsmorgen“ zwischen Birken-Honigsessen und Katzwinkel zum Gegenstand einer öffentlichen Infoveranstaltung. Sechs bis sieben große Windenergieanlagen könnten dort entstehen. Aber noch sind Fragen offen.

Mit einem sachlich-ruhigen Austausch haben alle Beteiligten der jüngsten Informationsveranstaltung zum geplanten Windpark „Sechsmorgen“ unterstrichen, wie wichtig ihnen das Thema ist. Gleichwohl monierten Gegner der Windkraftpläne zwischen Katzwinkel und Birken-Honigsessen, dass es nur wenig neue Infos gab.







