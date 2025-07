Die Ideenskizze für den neuen „Scheuerfelder Backes“ liegt schon vor. „Das ist das Fernziel“, sagt Friedhelm Weinkopf – Fernziel des Ende April neu gegründeten Backes- und Heimatvereins Scheuerfeld. Weinkopf ist der Initiator und der Gründungsvorsitzende des Vereins.

Der 70-jährige Geschäftsmann ist ein ausgewiesener „Backesfreund“ und ist, wie er erzählt, auch im Offhausener Backesverein engagiert. So ist die Idee entstanden, das Brauchtum des Brotbrackens, gemeinsam mit der Bewahrung der Ortsgeschichte, in einem Verein in seinem Heimatort zu bündeln, der nach 41 Gründungs- nun aktuell 70 Mitglieder zählt.

i Der erste Vorsitende des neu gegründeten Vereins, Friedhelm Weinkopf, ist ein ausgewiesener "Backesfreund". Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die mittlerweile aufgelösten Scheuerfelder „Spurensucher“ haben dem Verein einen reichlichen Fundus hinterlassen, der darauf wartet, weiter aufbereitet zu werden. So soll der neu zu bauende Backes auch ein Heimathaus werden, denn in Scheuerfeld fehlt es bislang an einem gemeinschaftlichen Domizil, was groß genug ist für Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Bedarf ist da. Scheuerfeld wächst. Junge Familien ziehen hinzu, die sich offenbar einbringen und alte Traditionen bewahren möchten – so deutet Weinkopf das Interesse am neu gegründeten Verein. Mit Inga Martin (Kassiererin) und Stefan Deschner (IT-Beauftragter) gehören zwei junge Leute dem ersten Vorstand an, der von Ortsbürgermeister Harald Dohm (Zweiter Vorsitzender) und Bernd Martin (Geschäftsführer) komplettiert wird.

Bei der ersten Veranstaltung des neuen Vereins wurde im Backes auf dem Privatgelände des Vorsitzenden Kartoffelbrot und Streuselkuchen gebacken. Das Interesse war groß. Um die 150 Besucher kamen und ließen sich an den von freiwilligen Helfern hergerichteten Tischen nieder. Über die positive Resonanz freut sich auch Vereinsgründerin Elvira Müller, die an diesem Tag mithilft. „Ich habe mich immer für Traditionen interessiert und schon als Kind gerne alte Schwarz-Weiß-Bilder angeschaut“, erzählt die 70-Jährige. Alte Aufnahmen, wie sie der neue Verein parallel zum Brotbacken in einer kleinen Ausstellung zusammengetragen hat.

i Die Vorbereitungen begannen schon am Morgen. Friedhelm Weinkopf. Backes- und Heimatverein Scheuerfeld

Die Fotos dokumentieren den Bau des Eisenbahntunnels auf Scheuerfelder Gelände. Zudem zeigte der Verein eine Diashow zur 1100-Jahr-Feier Scheuerfelds 2014, aus dem reichhaltigen Fundus der Heimatforscher, den ehemaligen„ Spurensuchern“. Elvira Müller hat sich dieses Erbes angenommen und wird dabei von einem der letzten „Spurensucher“, Günter Klein, unterstützt.

Mit der Ortschronik, unter der Federführung von Raimund Becker erstellt, verfügt Scheuerfeld bereits über einen kostbaren Wissensschatz. Elvira Müller würde gerne die Postille „Oos Scheuerfeld“ wieder beleben und Spaziergänge zu historischen Plätzen im Ort organisieren, sagt sie. Schön wäre es, fährt sie fort, wenn der Backes- und Heimatverein an Feierlichkeiten im Ort, wie die Zwetschgenkirmes, anknüpfen könnte. Neben der Ideenskizze für ein künftiges Backes- und Heimathaus gibt es offenbar viele weitere Überlegungen zur Brauchtumspflege in Scheuerfeld.