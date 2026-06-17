Nach einigen Jahren des Leerstands kehrt die Gastronomen-Familie Shabanaj bald in das Hüttenhaus Herdorf zurück – auch zur Freude des Stadtbürgermeisters. Der veranschaulicht derweil Pläne für das Hüttenhaus-Casino.
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Die Rückkehr der Familie Shabanaj in das Restaurant des Hüttenhauses ist das Gesprächsthema in Herdorf. Wie blickt der Stadtbürgermeister auf die neuesten Entwicklungen und die Perspektive der Gastronomie in der städtischen Kultureinrichtung, die in den vergangenen Jahren brachlag?