Modernisierung des Casinos Pläne für Hüttenhaus auch Chance für Restaurant-Pächter Daniel-D. Pirker 17.06.2026, 13:30 Uhr

i Stadtbürgermeister Uwe Geisinger zeigt sich erfreut über die neuen und alten Pächter der Gastronomie im Herdorfer Hüttenhaus. Restaurantmanager Fadil "Felix" Shabanaj (Mitte) wird im Hintergrund beratend tätig sein, sein Sohn Erlind übernimmt die Geschäftsführer-Rolle. Stadt Herdorf/Christine Zimmermann

Nach einigen Jahren des Leerstands kehrt die Gastronomen-Familie Shabanaj bald in das Hüttenhaus Herdorf zurück – auch zur Freude des Stadtbürgermeisters. Der veranschaulicht derweil Pläne für das Hüttenhaus-Casino.

Die Rückkehr der Familie Shabanaj in das Restaurant des Hüttenhauses ist das Gesprächsthema in Herdorf. Wie blickt der Stadtbürgermeister auf die neuesten Entwicklungen und die Perspektive der Gastronomie in der städtischen Kultureinrichtung, die in den vergangenen Jahren brachlag?







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