Modernisierung des Casinos
Pläne für Hüttenhaus auch Chance für Restaurant-Pächter
Stadtbürgermeister Uwe Geisinger zeigt sich erfreut über die neuen und alten Pächter der Gastronomie im Herdorfer Hüttenhaus. Re
Stadtbürgermeister Uwe Geisinger zeigt sich erfreut über die neuen und alten Pächter der Gastronomie im Herdorfer Hüttenhaus. Restaurantmanager Fadil "Felix" Shabanaj (Mitte) wird im Hintergrund beratend tätig sein, sein Sohn Erlind übernimmt die Geschäftsführer-Rolle.
Stadt Herdorf/Christine Zimmermann

Nach einigen Jahren des Leerstands kehrt die Gastronomen-Familie Shabanaj bald in das Hüttenhaus Herdorf zurück – auch zur Freude des Stadtbürgermeisters. Der veranschaulicht derweil Pläne für das Hüttenhaus-Casino.

Lesezeit 2 Minuten
Die Rückkehr der Familie Shabanaj in das Restaurant des Hüttenhauses ist das Gesprächsthema in Herdorf. Wie blickt der Stadtbürgermeister auf die neuesten Entwicklungen und die Perspektive der Gastronomie in der städtischen Kultureinrichtung, die in den vergangenen Jahren brachlag?

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren