Discounter und mehr in Nauroth
Pläne für Drogerie-Markt offenbaren Defizite in Region
Günstig gelegen an der L288 soll am Ortseingang von Nauroth ein Einzelhandelsmarkt samt Backshop und Café sowie Fachmarkt entste
Günstig gelegen an der L288 soll am Ortseingang von Nauroth ein Einzelhandelsmarkt samt Backshop und Café sowie Fachmarkt entstehen.
Daniel-D. Pirker

Ein Einzelhandelsmarkt und ein Backshop sind in Nauroth geplant – auch ein Fachmarkt soll entstehen. Derzeit läuft es auf einen Drogerie-Markt hinaus. Tatsächlich hat eine Analyse ergeben, dass hier Nachholbedarf in der Region besteht. 

Lesezeit 2 Minuten
In Nauroth entsteht ein Einzelhandelsmarkt – wahrscheinlich ein Penny –, ein Backshop samt Café sowie ein nicht näher definierter Fachmarkt. Investor ist die eigens für das Projekt gegründete Zeitwert Immobiliengesellschaft Nauroth GmbH. Wie Ortsbürgermeister Julian Schwan unserer Zeitung gegenüber andeutete, könnte es auf eine Drogerie hinauslaufen.

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