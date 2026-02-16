Am 22. März ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Um die Direktkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zu porträtieren, haben wir uns mit ihnen zum Gespräch getroffen. Heute: der Gebhardshainer Placido Grigoli von Bündnis 90/Die Grünen.
Lesezeit 3 Minuten
Wenn man sich mit Placido Grigoli unterhält, wird schnell klar: Er ist ein Optimist. Den Kopf in den Sand zu stecken, ist keinesfalls seine Devise. Und er legt großen Wert auf eine lösungsorientierte, Menschen zugewandte Politik. „Man muss die Menschen mitnehmen und man darf sie nicht überfordern“, betont der Gebhardshainer.
Artikel teilen
Ressort und Schlagwörter
Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)