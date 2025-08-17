Die Werkstadt ist das größte Bauprojekt in Betzdorf seit Jahrzehnten – ein Areal von rund 52.000 Quadratmetern. Das Pflege- und Gesundheitszentrum ist wenige Wochen vor der Fertigstellung. Der Investor hat unserer Zeitung exklusive Einblicke gegeben.

Wer in Betzdorf mit dem Zug in den Bahnhof einfährt, dem fällt mitunter das große, grau-grün-blaue Gebäude auf. Wo Anfang vergangenen Jahres noch eine leere Brache gewesen ist, steht nun ein Pflege- und Gesundheitszentrum (PGZ). Von außen sieht es bereits fertig aus, innen werden die letzten Arbeiten in den nächsten Wochen beendet. Unsere Zeitung hat einen exklusiven Einblick in die Räumlichkeiten bekommen.

Noch riecht es in den Räumen und Fluren nach frischer Farbe. In den fünf beziehungsweise sechs Etagen (der westliche Gebäudeteil hat ein Geschoss mehr) des rund 23 Meter hohen Gebäudes hört man noch Bohrmaschinen surren. In gut drei Viertel des Erdgeschosses wird ein Dialysezentrum einziehen. Dieses soll bereits in wenigen Wochen am 15. September eröffnen. In den Rest des Erdgeschosses und den Etagen darüber wird ein Pflegezentrum mit insgesamt 132 Apartments entstehen. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für 1. Oktober avisiert.

i Die barrierefreien Badezimmer sind gut sechs Quadratmeter groß und haben alle eine Toilette, eine Dusche und ein Waschbecken. Thomas Leurs

Dialysezentrum mit 36 Plätzen

Das Dialysezentrum wird von der Nephrocare Betzdorf GmbH geleitet, die von ihrem derzeitigen Standort Im Höfergarten 1 in das PGZ umzieht. Stadtbürgermeister Johannes Behner sieht darin mehrere Vorteile. „Dadurch kann der Verkehr entzerrt werden“, sagt er unserer Zeitung beim Pressetermin am PGZ. Denn neben der Dialyse ist am alten Standort auch die Radiologie. Und das wurde mit der Zeit etwas eng. So könne sich die Radiologie in Zukunft sogar noch vergrößern. Am neuen Standort wird es 36 Plätze für die Dialyse geben.

i Insgesamt 132 Apartments sind in dem Pflege- und Gesundheitszentrum. Thomas Leurs

Auf den restlichen Etagen ist dann der PflegeButler, ein Unternehmen mit laut ihrer Homepage rund 30 Standorten in Deutschland, das sich auf den Bereich der ambulanten und teilstationären Pflege spezialisiert hat. „Im ersten Obergeschoss wird sich die Intensivpflege befinden, in der dritten Etage ist die Demenzstation“, sagt Ole Knepper, Bauleiter von der ABID Senioren Immobilien.

In jedem Stockwerk wird auch eine Tagespflege sein. Die Zimmer haben dabei alle eine Größe von rund 33 Quadratmetern inklusive eines Bades mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Alle Zimmer sind barrierefrei gebaut. „Jedes Zimmer hat eine Grundausstattung. Sie können aber natürlich noch individuell von den Bewohnern gestaltet werden“, sagt Armin Merz, ebenfalls Bauleiter. Die einzelnen Apartments sind abschließbar und jedes hat sogar seine eigene Klingel. „So kann sich jeder problemlos zurückziehen, wenn er allein sein will“, sagt Merz.

i Die Apartments werden alle eine Grundausstattung haben, darin enthalten Sitzcouch, Bett, Schränke und Fernseher. Thomas Leurs

Durch Photovoltaik zum Selbstversorger

i Auf dem Dach befinden sich viele Photovoltaikanlagen. Thomas Leurs

Für die Bewohner gibt es auf jeder Etage auch einen Aufenthaltsraum. Darin werden sich Sitzecken befinden zum Erholen, Unterhalten oder einfach Zeit verbringen. Zudem gibt es auf jeder Etage eine Küche. Das Gebäude ist zudem komplett mit Klimaanlagen ausgestattet, die auch an heißen Tagen für Kühle in den Räumen sorgt.

„So eine Aufenthaltsqualität hat man in der Regel selten“, ist Michael Becher, Wirtschaftsförderer der Stadt Betzdorf, überzeugt. Und durch Photovoltaikanlagen auf dem Dach wird der Strom für das Gebäude selbst erzeugt. Zusätzlich hat das Gebäude auf jeder Etage zum Bahnhof hin und auf der rückläufigen Seite einen Balkon. Einen Innenhof gibt es auch. Dieser soll noch begrünt werden.

i Einen Aufenthaltsraum mit Küche gibt es auf jeder Etage. Thomas Leurs

Für das Kulinarische ist auch gesorgt. Für die Bewohner wird ein Koch eingestellt, der für das ganze Haus kochen wird. „Es gibt da eine Komplettversorgung. Frühstück, Mittag- und Abendessen“, sagt Knepper. Im Erdgeschoss wird es zudem ein Bistro geben, das auch für Gäste geöffnet ist.

Eine große Begrünung um das Gebäude wird es allerdings nicht geben. „Wir müssen die gesamte Fläche versiegeln“, sagt Bauleiter Knepper. „Das Wasser darf nicht versickern.“ So seien die Vorgaben des SGD Nord.

i Der Anmelderaum im Dialysezentrum. Thomas Leurs

Tag der offenen Tür﻿

Einen Tag der offenen Tür wird es im Pflege- und Gesundheitszentrum am Sonntag, 24. August, zwischen 15 und 17 Uhr geben. Diese solle ab dann jeden Sonntag Interessierten die Möglichkeit geben, sich das Gebäude anzusehen. Auch auf dem Wochenmarkt in Betzdorf ist immer freitags ein Infostand, um Fragen zum PGZ zu beantworten.