Es wird nie eine Gerichtsverhandlung zu der Bluttat in Weitefeld geben. Zumindest keine weltliche. Wie geht man als Christ damit um? Hilft der Glaube? Wir suchten Antworten bei der Pfarrerin, die auch für den Wohnort des Täters verantwortlich ist.

Wie verarbeitet man als Christ im Gebhardshainer Land die Bluttat von Weitefeld und den kürzlichen Fund der Leiche des mutmaßlichen Mörders Alexander Meisner? Hilft der Glaube dabei? Die Antworten von Kirsten Galla fallen differenziert aus. Die Geistliche ist seit zwei Jahren Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Gebhardshain, die auch Elkenroth abdeckt. Im Nachbarort von Weitefeld lebte der 61-jährige Mesiner zuletzt in einem Haus, das seit der Tat von der Polizei für mehrere Wochen durchsucht und gesperrt wurde. Erst Mitte Juli wurde es nach mehreren Einsätzen von Spezialeinheiten, teils mit Suchhunden, wieder freigegeben.

Kirsten Galla selbst erlebte das Geschehen über viele Wochen krankheitsbedingt aus der Ferne, nahm aber wahr, dass die Stimmung unter den Elkenrother Bürgern spürbar angespannter gewesen sei als etwa unter denen in Gebhardshain. Die Verunsicherung konnte die Geistliche schließlich hautnah in ihrem eigenen Umfeld beobachten. Sollen wir die Kinder noch draußen spielen lassen? Das war eine der Fragen, die die Menschen laut Galla auch jenseits der Gemeindegrenzen des Tatorts umtrieben.

„Die Menschen hätten gerne Antworten gehabt.“

Kirsten Galla, Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Gebhardshain

Nach der Identifizierung der Leiche von Alexander Meisner spürte die 52-Jährige ein kollektives Aufatmen in der Gemeinde. Doch Galla stellt gleichzeitig heraus: Die „Warums“ blieben nun erst recht unbeantwortet, insbesondere die Frage nach dem Motiv, das zu dem Mord an drei Menschen führte. „Warum gerade diese Familie? Die Menschen hätten gerne Antworten gehabt“, sagt Pfarrerin Galla.

Ein Gericht wird sich nach der Leichenidentifikation nun nicht mehr mit der Tat beschäftigen. Ein Urteil wird nie gesprochen werden. Zumindest kein weltliches. Der mutmaßliche Täter sei nun zwar nicht mehr der menschlichen Gerichtsbarkeit unterworfen, doch im christlichen Glaube liege die Gewissheit, „dass da noch was kommt“. Was die Pfarrerin damit meint?

i Pfarrerin Kirsten Galla ist seit Sommer 2023 Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Gebhardshain. Zuvor war ihr Wirkungsfeld im Daadener Land, wo auch dieses Foto in der Kirche im Stadtgebiet entstand. Daniel-David Pirker

Galla ist überzeugt: „Menschliche Taten können nach dem Tod nicht bedeutungslos sein. Im Jenseits gibt es ein Gericht, bei dem wir alle glorreich durchfallen werden.“ Ein „liebevoller Gott“, so die Pfarrerin, könne nicht zulassen, dass „das Schlechte, was Menschen tun“, völlig folgenlos bleibe, da dies das Leid der Opfer verharmlosen würde. Dabei stellt Kirsten Galla klar: Ihr geht es nicht darum, einen „böse strafenden Gott“ zu verkünden, sondern um die Vorstellung, dass Leid nicht heruntergespielt oder vergessen werde.

Hilft der Glaube also, Christen die Bluttat von Weitefeld samt den aufwühlenden Folgeentwicklungen zu reflektieren? Galla nimmt Abstand von einer Pauschalantwort, stellt allerdings heraus, dass der Glaube auch Teil der Weltsicht eines Menschen sei. „Natürlich kann mir das in bestimmten Situationen einen festeren Halt geben.“