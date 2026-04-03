Nur knapp zwei Jahre gewirkt Pfarrerin Bayer nimmt Abschied von Betzdorf Claudia Geimer 03.04.2026, 18:00 Uhr

i Paukenschlag in der Osterzeit: Pfarrerin Karin Andrea Bayer verlässt nach nur knapp zwei Jahren bereits wieder die evangelische Kirchengemeinde Betzdorf. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Bereits zum 1. Mai übernimmt die Betzdorfer Pfarrerin Karin Andrea Bayer eine Pfarrstelle im Saarland. Was sagt sie zu ihrem Abschied? Und wie geht es jetzt bei den Protestanten in der einwohnerreichsten Stadt im AK-Land weiter?

Paukenschlag in der Osterzeit: Die Protestanten in Betzdorf müssen nicht nur Ostereier, sondern auch einen neuen Seelsorger suchen. Was sich als Gerücht in der Stadt an Sieg und Heller schon herumgesprochen hatte, wurde nun seitens des evangelischen Kirchenkreises offiziell bestätigt.







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