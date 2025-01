Einladung zum Infoabend Pfarrei Niederfischbach geht Thema sexuelle Gewalt an 10.01.2025, 18:00 Uhr

i In Niederfischbach soll die Geschichte der sexuellen Gewalt eines Pfarrers aufgearbeitet werden. Dazu findet am Donnerstag, 16. Januar, eine Veranstaltung statt. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

In den 1960er-Jahren ist es durch einen Pfarrer in Niederfischbach zu sexueller Gewalt gekommen. Nachdem sich ein Betroffener bei der Kirche gemeldet hat, lädt die Pfarrei mögliche weitere Betroffene zum Austausch ein.

Schon lange hat die katholische Kirche mit Missbrauchsskandalen zu kämpfen. Auch in unserer Region ist es zu Vorfällen gekommen. Die Kirchenvertreter im Pastoralen Raum Betzdorf treten jetzt mit einem solchen Fall an die Öffentlichkeit. In der kommenden Woche soll es in Niederfischbach eine Informationsveranstaltung und Austauschmöglichkeit über „sexualisierte Gewalt in der katholischen Pfarrgemeinde Niederfischbach in den Jahren 1963 bis 1969“ ...

