Dominik Rieder im Porträt Pfälzer Bub wirkt als neuer Pfarrer in Friesenhagen Claudia Geimer 01.10.2026, 10:00 Uhr

i Der gebürtige Pfälzer Dominik Rieder ist der neue Pfarrer in Friesenhagen. Claudia Geimer

Friesenhagen mit der Barockkirche St. Sebastianus liegt am äußersten Rand seines neuen Wirkungsraums. Dennoch hat das Wildenburger Land schon Eindruck auf Pfarrer Dominik Rieder gemacht. Unsere Zeitung traf ihn zum Gespräch.

Dominik Rieder ist ein aufmerksamer Gastgeber. Zum Gespräch im Pfarrheim Friesenhagen hat der neue Pfarrer eine Flasche Wasser und zwei Becher mitgebracht. Für den 42-Jährigen ist es der erste Besuch in dem ehemaligen Franziskaner-Kloster und er ist nach einer Führung durch den Küster beeindruckt von dem historischen Gebäude.







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