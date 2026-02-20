Acht Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Nalan Petzke. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich die Bewerberin der Partei BSW selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Nalan Petzke tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) für die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht-Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) an.