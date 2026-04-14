Eine Hochzeit will gut geplant und vorbereitet sein. Das gilt auch, wenn sich zwei Ortsgemeinden, in dem Fall Eulenberg und Peterslahr, vereinen wollen.
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Was vorerst wie eine reine Verwaltungsentscheidung wirkt, könnte für Peterslahr und Eulenberg ein Schritt mit langfristiger Wirkung sein. Die beiden Ortsgemeinden teilen sich nämlich jetzt schon den Friedhof, die Kirchengemeinde, die Jagdgenossenschaft und den Einzugsbereich für Kita und Schule – sowie in Zukunft auch den Ortsnamen.