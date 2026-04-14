Gemeindefusion geplant
Peterslahr und Eulenberg klären Details der „Hochzeit“
Bei der Bürgerveranstaltung erklärten (von links) VG-Büroleiterin Sonja Hackbeil, Peterslahrs Ortsbürgermeister Michael Liedigk,
Bei der Bürgerveranstaltung erklärten (von links) VG-Büroleiterin Sonja Hackbeil, Peterslahrs Ortsbürgermeister Michael Liedigk, Verbandsgemeindebürgermeister Fred Jüngerich und Eulenbergs Ortsbürgermeisterin Bianca Jagusch die wichtigsten Punkte zur Fusion und beantworteten Fragen der Einwohner.
Sabrina Mewes

Eine Hochzeit will gut geplant und vorbereitet sein. Das gilt auch, wenn sich zwei Ortsgemeinden, in dem Fall Eulenberg und Peterslahr, vereinen wollen.

Lesezeit 2 Minuten
Was vorerst wie eine reine Verwaltungsentscheidung wirkt, könnte für Peterslahr und Eulenberg ein Schritt mit langfristiger Wirkung sein. Die beiden Ortsgemeinden teilen sich nämlich jetzt schon den Friedhof, die Kirchengemeinde, die Jagdgenossenschaft und den Einzugsbereich für Kita und Schule – sowie in Zukunft auch den Ortsnamen.

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