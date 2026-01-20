Dauerpatient Siegstrecke Pendler erwartet Nervenprobe direkt zum Wochenstart Daniel-D. Pirker 20.01.2026, 10:00 Uhr

i Die Siegstrecke kommt nicht nur Ruhe. Am Montag war aufgrund einer kurzfristigen Reparatur erneut die Geduld von Bahnkunden gefragt. Daniel-D. Pirker

Eigentlich stehen die nächsten Sanierungsmaßnahmen erst noch an. Doch eine Ad-hoc-Reparatur sorgt auf der Siegstrecke am Montag schon für Beeinträchtigungen. Für Pendler ist das ein bitterer Vorgeschmack auf Monate voller Sperrungen und Verspätungen.

Nur wenige Tage vor dem angekündigten Start der nächsten Baustellen-Welle auf der Siegstrecke zeigt sich die Infrastruktur von ihrer fragilen Seite, und das bei Weitem nicht das erste Mal in den vergangenen Monaten. Eine kurzfristige Reparatur an der Strecke sorgt seit Montagmittag für erhebliche Beeinträchtigungen im Raum Siegen.







