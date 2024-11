Wohnen hier, Arbeiten da Pendeln gehört im AK-Land zum (Berufs-)Alltag 18.11.2024, 19:00 Uhr

i Mit dem Auto zur Arbeit - für viele Menschen im AK-Land ist ein Job am Wohnort eher die Ausnahme. Unser Foto zeigt den Parkplatz der Kreisverwaltung in Altenkirchen. Foto: Markus Kratzer Mar

In größeren Städten liegen Wohnung und Firma möglicherweise nicht weit auseinander. Doch im ländlichen Raum müssen Arbeitnehmer nicht selten weite Strecken in Kauf nehmen. Das ist auch im Kreis Altenkirchen nicht anders.

In Rheinland-Pfalz gibt es mehr als 1,3 Millionen Job-Pendler, die nicht an ihrem Arbeitsort wohnen. Knapp 842.000 Menschen arbeiten dagegen in der Verbandsgemeinde, verbandsfreien Gemeinde oder kreisfreien Stadt, in der sie leben. Die Zahlen des Statistischen Landesamtes aus dem Jahr 2023 spiegeln ein leichtes Plus von 1,5 Prozent bei den Auspendlern im Vergleich zum Vorjahr wider.

