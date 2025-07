Rheinland-Pfalz krempelt seine Feuerwehrförderung um und will damit mehr Flexibilität schaffen. Doch was ist genau geplant? Und wie reagiert man im Kreis Altenkirchen auf die Neuerungen?

Das Land Rheinland-Pfalz stellt in diesem Jahr seine Förderung für die Feuerwehren um – weg von der Einzelmaßnahme hin zu Pauschalsummen. Aber wie kommt das im AK-Land an? Wir haben exemplarisch bei zwei VG-Bürgermeistern sowie dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) nachgehakt.

Von einem „bedeutsamen Baustein“ spricht Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, mit Blick auf die Novellierung des Förderwesens im Brand- und Katastrophenschutz. „Das Beschaffungs- und Zuwendungsverfahren wird durch die neue Regelung der Pauschalzuwendung deutlich einfacher. Der Verwaltungsaufwand, der hierdurch künftig eingespart werden kann, ist nicht unerheblich. Hierdurch wird ein klares Zeichen zum Bürokratieabbau gesetzt“, sagt er auf Anfrage unserer Zeitung. Zudem werde die Beschaffung, insbesondere von Feuerwehrfahrzeugen und die Errichtung oder Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern, deutlich flexibler und planbarer gestaltet. Und noch einen Vorteil hebt Jüngerich hervor: „Letztlich entfallen bei Investitionstätigkeiten auch die bisherigen langen Wartezeiten von der Antragstellung bis zur Auszahlung der Zuwendungsbeträge, die in der Regel einige Jahre in Anspruch nehmen, sodass die Investitionen meist vorfinanziert werden mussten.“ Auch werde die Eigenverantwortung zur Ermittlung des notwendigen und geeigneten Bedarfs zur Feuerwehrausstattung deutlich gestärkt.

„Hierdurch wird ein klares Zeichen zum Bürokratieabbau gesetzt.“

Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Die Frage nach möglichen Nachteilen der Umstellung ist für den Rathauschef derzeit schwer zu beantworten. „Da die erforderliche Bedarfs- und Entwicklungsplanung derzeit noch fehlt und davon auszugehen ist, dass die Feuerwehrbedarfsplanung nach der Auftragsvergabe bis zur Fertigstellung einige Zeit in Anspruch nehmen wird, sollten verständlicherweise alle größeren Anschaffungen beziehungsweise Investitionen im Feuerwehrwesen zurückgestellt werden“, so Jüngerich. Im Bereich der VG Altenkirchen-Flammersfeld sei man „in der glücklichen Lage“, dass die wesentlichen Anschaffungen, insbesondere im Fahrzeugbereich, bereits getätigt worden seien. Auch bei den vorhandenen neun Feuerwehrhäusern bestehe derzeit kein großer Investitionsrückstau, weil sich die Häuser insgesamt in einem guten Zustand befänden. Der Bürgermeister räumt, losgelöst von „seiner“ VG, dennoch ein, dass das neue Fördersystem für die Fälle von größeren Fahrzeuganschaffungen und erheblichen Investitionen Nachteile im Hinblick auf die Zuwendungshöhe für den Aufgabenträger bedeuten könne.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld erhält künftig laut Jüngerich eine jährliche Pauschalförderung von rund 200.000 Euro. „Diesen Förderbetrag kann der Aufgabenträger nach Bedarf für bestimmte Maßnahmen bis zu zehn Jahre ansparen, also bis zu einem Förderbetrag von maximal 2 Millionen Euro.“ Die neue Regelung sieht er deshalb als hilfreich für die weitere Haushalts- und Finanzplanung an, da sie langfristig Planungssicherheit bedeute. Bisher habe man seitens der Feuerwehren keine Rückmeldungen erhalten, insbesondere auch deshalb, weil die Haushaltsplanung in gemeinsamer Abstimmung zwischen Wehrleitung und Verwaltung erfolge. „Die Feuerwehreinheiten melden dazu die erforderlichen Bedarfe an die Verwaltung. Hinsichtlich des künftigen Förderverfahrens wird aus den Reihen der Führungskräfte unserer Feuerwehreinheiten eine positive Bilanz gezogen“, so Jüngerich abschließend.

„Durch die pauschale Förderung erhalten wir mehr Planungssicherheit für den Haushalt.“

Andreas Hundhausen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen

Auch Jüngerichs Kirchener Kollege Andreas Hundhausen sieht durch den Wegfall von Förderanträgen und den damit verbundenen Formalitäten einen echten Bürokratieabbau, der die Verwaltung entlaste. „Hierfür bin ich dem Land Rheinland-Pfalz sehr dankbar. Durch die pauschale Förderung erhalten wir mehr Planungssicherheit für den Haushalt der Verbandsgemeinde Kirchen“, so der Bürgermeister. Für ihn hat die Medaille aber zwei Seiten. „Durch die pauschale Förderung sinken die Summen in der Einzelförderung. Wer in den nächsten Jahren große Einzelinvestitionen vor der Brust hat, wird sich sicherlich schlechter stellen“, teilt Hundhausen die Einschätzung Jüngerichs. Größere Auswirkungen auf die finanzielle Planung erwartet der Kirchener Rathauschef nicht. „Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe für die Verbandsgemeinde Kirchen, deren Notwendigkeit und die damit verbundenen Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen durch gesetzliche Grundlagen festgeschrieben sind“, betont er. Rückmeldungen zur Umstellung aus Feuerwehrkreisen hat die Verwaltung bislang keine erhalten.

Und wie bewertet Björn Jestrimsky, erster hauptamtlicher Brand- und Katastrophenschutzinspekteur im AK-Land, die Novellierung? „Es ist grundsätzlich schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt bereits Vor- und Nachteile abwägen zu können, da das System neu ist und wir erst einmal bewerten müssen, wie wir diese Förderung künftig in ein laufendes System einbringen. Bisherige Förderwege werden außer Kraft gesetzt“, reagiert er noch defensiv, ohne mit seiner Erwartungshaltung hinterm Berg zu halten. „Wir versprechen uns den erhofften Wunsch nach planbarer und flexibler Gestaltungsmöglichkeit. Was mit Sicherheit ein nennenswerter Vorteil ist, ist der Abbau von Verwaltungsaufwand durch die Zuteilung einer Pauschale“, so der BKI gegenüber unserer Zeitung.

„Wir versprechen uns den erhofften Wunsch nach planbarer und flexibler Gestaltungsmöglichkeit.“

Björn Jestrimsky, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur im Kreis Altenkirchen

Aber wie soll die Verteilung der Fördermittel letztlich aus Sicht des Praktikers geregelt werden? Hier verweist Jestrimsky zunächst auf Zuständigkeiten und Erfordernissen, kann sich aber durchaus einen Verfahrensweg vorstellen: „Ich halte es persönlich für wichtig, in gemeinsamen Badarfs- und Entwicklungskonzepten die Notwendigkeiten und Prioritäten zu fixieren und entsprechend zu fördern. Aber auch der laufende und zu unterhaltende Betrieb muss bedacht werden“, betont er. Aus einem ausgeprägten „Feedback“ der Feuerwehrkameraden kann er noch nicht schöpfen: „Das Thema ist ganz „frisch“, und derzeit sind offizielle Rückmeldungen noch sehr überschaubar.

Was das Land vorhat

Mit der Umstellung verfolgt das Land das Ziel, den Katastrophenschutz effizienter zu gestalten und den Aufgabenträgern die Umsetzung ihrer Aufgaben zu erleichtern. Dafür steigen auch die jährlichen Zuschüsse nach Angaben von Innenminister Michael Ebling im Bereich des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe auf rund 20 Millionen Euro. Hinzu kommen rund 7 Millionen Euro an Zuwendungen für den Katastrophenschutz. Statt eines antragsbasierten Systems sollen die Aufgabenträger künftig jährliche pauschale Zuwendungen erhalten. Dies erhöhe laut Ministerium zum einen das eigenverantwortliche Handeln der Aufgabenträger und erlaube es zum anderen, die Beschaffung von wichtigen Einsatzmitteln oder die Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern deutlich flexibler und planbarer zu gestalten. Ein weiterer Vorteil, den Mainz sieht: Die Aufgabenträger könnten Zuschüsse über bis zu zehn Jahre ansparen, um größere Investitionen zu tätigen und der Verwaltungsaufwand würde deutlich reduziert. kra