Nach Ablauf der Liegezeit werden Gräber auf öffentlichen Friedhöfen üblicherweise eingeebnet. Im Falle von Altbürgermeister Paul Wingendorf macht die Stadt Kirchen jedoch eine Ausnahme. Seine letzte Ruhestätte soll als Ehrerbietung erhalten bleiben.
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Die Stadt Kirchen hat ein erstes Ehrengrab: Der Stadtrat hat mehrheitlich beschlossen, die Ruhestätte der Eheleute Paul und Eleonore Wingendorf auf dem Hardtkopf-Friedhof als Ehrengrab weiterzuführen. Paul Wingendorf war Bürgermeister und Landtagsabgeordneter der CDU.