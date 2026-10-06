Ehemaliger Bürgermeister Paul Wingendorf hat nun ein Ehrengrab in Kirchen Claudia Geimer 06.10.2026, 19:30 Uhr

i Bürgermeister Andreas Hundhausen am Ehrengrab für einen seiner Amtsvorgänger, Paul Wingendorf. Claudia Geimer

Nach Ablauf der Liegezeit werden Gräber auf öffentlichen Friedhöfen üblicherweise eingeebnet. Im Falle von Altbürgermeister Paul Wingendorf macht die Stadt Kirchen jedoch eine Ausnahme. Seine letzte Ruhestätte soll als Ehrerbietung erhalten bleiben.

Die Stadt Kirchen hat ein erstes Ehrengrab: Der Stadtrat hat mehrheitlich beschlossen, die Ruhestätte der Eheleute Paul und Eleonore Wingendorf auf dem Hardtkopf-Friedhof als Ehrengrab weiterzuführen. Paul Wingendorf war Bürgermeister und Landtagsabgeordneter der CDU.







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