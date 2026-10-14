Was tun bei Krebsdiagnose? Patienten loben das Rundumpaket in Siegen und Kirchen Markus Kratzer 14.10.2026, 15:20 Uhr

i Auch schon vor dem Eingriff im Operastionssaal setzen die Diakonie-Krankenhäuser in Siegen und Kirchen auf eine ganzheitliche Betreuung von Krebspatienten. Oliver Berg/dpa

Die Geschichte von Stefan W. aus dem Oberkreis, dem in Siegen erfolgreich ein Tumor an der Bauchspeicheldrüse entfernt wurde, hat große Aufmerksamkeit erzeugt. Wir haben mit einem weiteren Krebspatienten mit ähnlichen Erfahrungen gesprochen.

Mittwochs Diagnose, montags Operation. Die Geschichte von Stefan W. (Namen von der Redaktion geändert) aus dem Oberkreis, hat viele Reaktionen ausgelöst. Dem 62-Jährigen wurde im Diakonie-Klinikum Siegen erfolgreich ein Tumor an der Bauchspeicheldrüse entfernt.







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