Die Geschichte von Stefan W. aus dem Oberkreis, dem in Siegen erfolgreich ein Tumor an der Bauchspeicheldrüse entfernt wurde, hat große Aufmerksamkeit erzeugt. Wir haben mit einem weiteren Krebspatienten mit ähnlichen Erfahrungen gesprochen.
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Mittwochs Diagnose, montags Operation. Die Geschichte von Stefan W. (Namen von der Redaktion geändert) aus dem Oberkreis, hat viele Reaktionen ausgelöst. Dem 62-Jährigen wurde im Diakonie-Klinikum Siegen erfolgreich ein Tumor an der Bauchspeicheldrüse entfernt.