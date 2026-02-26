Kultur in Altenkirchen „Pasadena Roof Orchestra“ lässt die 20er-Jahre aufleben Julia Hilgeroth-Buchner 26.02.2026, 09:00 Uhr

i Immer wieder begeisterten die Musiker in kleineren Formationen und hatten auch hierbei den Schalk im Nacken. Julia Hilgeroth-Buchner

Die Stadthalle in Altenkirchen wurde nicht nur optisch zu einer Bühne der 1920-Jahre. Auch die Musik passte perfekt. Zu verdanken war dies der Swing-Formation „Pasadena Roof Orchestra“, bei der auch der Humor nicht zu kurz kam.

Dienstagabend im Kultursalon. Eintreffende Gäste suchen sich gemütliche Plätze, an der Bar werden edle Weine und kühle Getränke geordnet, man plaudert bei Kerzenschein an den Tischen. Kann diese zauberhafte Atmosphäre, die viele Besucher noch aus dem legendären Spiegelzelt kennen und lieben, überhaupt noch an Perfektion überboten werden?







Artikel teilen

Artikel teilen