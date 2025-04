Die Initiative „Schönes Herdorf“ plant, ein eingetragener Verein zu werden, um sich bei Förderprojekten bewerben zu können. Die Gruppe mit rund 20 Aktiven fällt immer wieder durch ein herausragendes Engagement auf, indem er sich für die Sauberkeit und Sicherheit nicht nur der Naturwege, sondern auch des gesamten Stadtgebietes von Herdorf einsetzt. Es ist übrigens keine Voraussetzung, Mitglied im Verein zu sein, um im Arbeitskreis mitzuwirken. Es gibt auch keine Verpflichtung, an allen Aktionen teilzunehmen.

i Auch die Kleinsten helfen schon mit beim Aufräumen. Gaby Wertebach

Kippen, Kaffeebecher, Kaugummis – all das sind Dinge, die oft schnell und achtlos auf den Boden geworfen werden. Auch Bonbonpapier, Papiertaschentücher und Servietten oder Alufolie gehören dazu. Kaum auf dem Boden, ist der Müll aus den Augen und aus dem Sinn. Was bleibt, ist aber nicht nur ein ästhetisches, sondern auch ein hygienisches und ein ökologisches Problem: Ein Papiertaschentuch braucht drei Monate, bis es verrottet ist, Papier und Pappe brauchen rund zwei Jahre, Zigaretten und Kaugummis sogar bis zu fünf Jahre. Alufolie und viele Kunststoffe verrotten gar nicht. Da sollte das Fazit eigentlich lauten: Rein in den Abfallbehälter damit. Eine Wunschvorstellung, welche die Herdorfer mit vielen anderen Orten gemeinsam haben.

Auf jeden Fall herrschte reges Treiben am Samstagmorgen im Innenhof des Rathauses Herdorf, wo es hieß: Ärmel hoch, Handschuhe an, es geht los. Arbeitskreis, Stadt und Bauhof koordinierten gemeinsam die Aktion, wobei nicht nur die geplante Säuberungsaktion des Städtchens im Fokus stand, sondern viele der ehrenamtlichen Helfer es sich zudem nicht hatten nehmen lassen für das leibliche Wohl der fleißigen Müllsammler zu sorgen.

„Meckern, das können immer viele. Selbst anzupacken, das ist ein deutliches Zeichen.“

Dirk Eickhoff, Ratsmitglied und Aktionsteilnehmer

Stadtbürgermeister Uwe Geisinger war richtig stolz über die Anzahl von rund 40 ehrenamtlichen Männern, Frauen und Kindern, die sich eingefunden hatten, um gemeinsam das Städtchen wieder auf Vordermann zu bringen. Die Besonderheit der Aktion war es, dass Ratsmitglieder sämtlicher Fraktionen parteiübergreifend zu Eimer und Schaufeln griffen und dadurch für das Thema sensibilisierten. „Meckern, das können immer viele“, so Dirk Eickhoff. „Selbst anzupacken, das ist ein deutliches Zeichen.“ Sie hätten an vielen Stellen Handlungsbedarf erkannt und wollten nach dem Motto „Einfach mal machen“ aktiv sein. Voller Eifer mit dabei auch die türkischen Neubürger unter der Anleitung des SPD-Ausschussmitglieds Yusuf Kalayci.

i Auch hinter der Heller im Böschungshang waren Teilnehmer in Aktion. Privat

Nicht nur die dreijährige Melina freute sich darüber, mit der Mama gemeinsam Müll zu sammeln, auch die zweijährige Hanna und ihre vierjährige Schwester Merle waren voller Elan mit dabei, wobei der Papa sicherheitshalber den Kinderwagen schob, falls die Kleinen doch schlappmachen sollten. So lernte bereits der Nachwuchs spielend, dass Abfall nicht einfach in die Natur geworden werden darf. Tanja Schlosser, Mitglied des Arbeitskreises, hatte die Organisation übernommen und teilte die Anwesenden in vier Gruppen ein. Zudem hatte sie Stofftaschen besorgt, in denen die E-Zigaretten, die wohl in letzter Zeit in großer Anzahl Herdorf verunzieren, gesammelt werden sollten.

i Die Aktion hat sich gelohnt. Privat

Bei den Aktionen in den vergangenen drei Jahren seit Bestehen des Arbeitskreises wurden bereits Straßenschilder und Ortsschilder gereinigt, verrottete Bänke wurden identifiziert – zwei sind mittlerweile erneuert und warten am Fronstein auf die Wanderer die sich hier ausruhen wollen. Gegen 13 Uhr trafen sich alle wieder zum Austausch mit von der Stadt gestellten Getränken, Würstchen und weiteren Snacks im Innenhof. Um den in Säcken verpackten Abfall kümmerten sich die Mitglieder des Bauhofs, die zuvor auch das Arbeitsgerät zur Verfügung gestellt hatten.