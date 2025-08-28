Vom 15. September bis zum 17. Oktober wird das Parkdeck am Wissener Regio-Bahnhof voll gesperrt. „Im November 2024 wurde festgestellt, dass sowohl das Parkdeck als auch die Rampen starke Beschädigungen aufweisen, die eine kurzfristige Sanierung unumgänglich machen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadt Wissen.

Nach einer Besichtigung durch den Bau- und Umweltausschuss im April dieses Jahres wurde beschlossen, die Beseitigung der Schäden unverzüglich in Auftrag zu geben, um eine weitere Schadensausbreitung zu verhindern. Dies betrifft hauptsächlich die Übergangsprofile an den Auf- und Abfahrtsrampen. Dazu müssen das gesamte Parkdeck sowie die Rampen voll gesperrt werden. Während der Sperrzeit sind der Abbruch der beschädigten Stellen und die Oberflächenvorbereitung geplant, bevor im Anschluss daran die neuen Übergangsprofile und Entwässerungsrinnen eingebaut werden können.

Stadt hofft auf Verständnis für die Maßnahme

Danach folgen Abdichtungsarbeiten und die Asphaltierung. Dass diese Maßnahmen nun ausgerechnet in den Zeitraum fallen, in dem die Sperrung der Siegstrecke seitens der Bahn aufgehoben wird, ist insbesondere für die Pendler, die ihren Pkw auf dem Parkdeck abstellen und danach die oftmals kostengünstigere und umweltfreundlichere Variante „Bahn“ nutzen, eine weitere Herausforderung an Geduld und Flexibilität. Allerdings stehen für die Zugreisenden viele Parkmöglichkeiten in relativer Nähe zur Verfügung. So verfügt beispielsweise der Platz am ehemaligen Stellwerk in der Walzwerkstraße (der vom Bahnhof aus in etwa fünf Minuten Fußweg zu erreichen ist) über kostenlose, zeitlich unbeschränkte Parkmöglichkeiten. Besucherinnen und Besuchern der Bahngalerie wird empfohlen, auf die Kundenparkplätze in der unteren Parkebene des Bahnhofs sowie auf die zeitbeschränkten Parkplätze in der Maarstraße oder im Richtweg auszuweichen.

Die Stadt Wissen bedauert die notwendige Vollsperrung und hofft auf Verständnis für diese Maßnahme. Auch wenn es wünschenswert gewesen wäre: Eine Synchronisierung mit der Sperrung der Bahnstrecke war aufgrund verschiedener Faktoren (unter anderem wegen der Lieferzeiten der Übergangsprofile und des Ausschreibungsverfahrens) nicht möglich: „Die Entscheidung, die dringend notwendige Sanierung in Angriff zu nehmen, ist im April gefallen, danach wurde umgehend das Ausschreibungsverfahren in die Wege geleitet, und die günstigste Firma erhielt den Zuschlag“, sagt Ingenieur Marco Petri vom Fachbereich Bauen und Umwelt, der die zu erwartenden Kosten auf etwa 100.000 Euro schätzt und noch einmal die Dringlichkeit deutlich macht: „Die Arbeiten sind noch vor den kommenden Wintermonaten erforderlich, um eine Schadensausbreitung zu verhindern“. Gleichzeitig betont er, dass auch bei der Annahme eines höherpreisigen Angebotes keine zeitlich frühere Umsetzung möglich gewesen wäre.