Eine Bluttat ohne erkennbares Motiv: Ein 27-Jähriger muss sich in Koblenz verantworten. Gutachter diagnostizieren paranoide Schizophrenie – am 20. Oktober könnte der Prozess die offenen Fragen klären.
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Viel Blut, kein Motiv und ein Angeklagter: Derzeit muss sich ein 27-jähriger, geständiger Angeklagter wegen Totschlags vor der 14. Strafkammer des Landgerichts Koblenz unter Vorsitz von Richter Rupert Stehlin verantworten. Mittlerweile ist klar, warum es für die Bluttat, die sich Mitte März in Kirchen ereignete, kein Motiv geben kann.