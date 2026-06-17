Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen im Alter. Umso wichtiger, Anzeichen früh zu erkennen. Um hier einen entscheidenden Schritt voranzukommen, kooperiert der Elkenrother Verein „In Würde alt werden“ mit der Uni Siegen.
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„Ich fühle mich bedrückt.“ „Es fällt mir schwer, mich aufzuraffen.“ „Ich kann mein Leben genießen, auch wenn mir manches schwerer fällt.“ Drei Aussagen aus einem Fragebogen, der sich speziell an ältere Menschen richtet, und mit dessen Hilfe eine mögliche Depression erkannt werden soll.