Uni hilft Elkenrother Verein Pantomimisch soll eine App Altersdepression aufspüren Markus Kratzer 17.06.2026, 15:00 Uhr

i Die Schauspielerin Anthea Heyner schlüpft für die pantomimische Darstellung verschiedener Gemütszustände in die Rolle eines Clowns. Klaus Peter Weber

Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen im Alter. Umso wichtiger, Anzeichen früh zu erkennen. Um hier einen entscheidenden Schritt voranzukommen, kooperiert der Elkenrother Verein „In Würde alt werden“ mit der Uni Siegen.

„Ich fühle mich bedrückt.“ „Es fällt mir schwer, mich aufzuraffen.“ „Ich kann mein Leben genießen, auch wenn mir manches schwerer fällt.“ Drei Aussagen aus einem Fragebogen, der sich speziell an ältere Menschen richtet, und mit dessen Hilfe eine mögliche Depression erkannt werden soll.







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