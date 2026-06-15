Wohnhausbrand in Mudersbach Paketzusteller setzt Rettungskette in Gang Daniel-D. Pirker 15.06.2026, 19:15 Uhr

i Am Montag, 15. Juni, kam es zu einem Brand in einem Mudersbacher Mehrfamilienhaus. Das Feuer konnte im sogenannten Hausanschlussraum, wo die Elektro-Verteilung untergebracht ist, lokalisiert und schnell unter Kontrolle gebracht werden. Steffen Kappes/VG-Feuerwehr Kirchen

Das ist noch einmal gut gegangen dank eines aufmerksamen Paketzustellers. 45 Feuerwehrkräfte waren am Montagmittag in Mudersbach im Einsatz, um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus zu löschen. Wieso die Wohnungen vorerst unbewohnbar sind.

Am Montagnachmittag wurden gegen 13.30 Uhr die Feuerwehren im Bereich Siegtal sowie der Löschzug Kirchen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Steinbruch in Mudersbach alarmiert. Dass das Feuer in einem relativ frühen Stadium entdeckt wurde, dafür ist der Fahrer eines Paketdienstes verantwortlich, der den Brand im Anfangsstadium bemerkt hatte, so die Presseinfo der Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen.







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