Nach Schock in Betzdorf
Pagnia-Insolvenz: Wie es für die Mitarbeiter weitergeht
Der Name Pagnia ist weit über die Grenzen der Stadt Betzdorf bekannt. Nun mussten die Gesellschaften dahinter Insolvenzen anmeld
Der Name Pagnia ist weit über die Grenzen der Stadt Betzdorf bekannt. Nun mussten die Gesellschaften dahinter Insolvenzen anmelden.
Daniel-D. Pirker

Diese Nachricht sorgt für Verunsicherung in Betzdorf: Das Betzdorfer Möbelhaus-Pagnia samt „pack-zu“-Märkten in Altenkirchen und Limburg und diversen Gesellschaften ist zahlungsunfähig. Was bedeutet das für die rund 100 Mitarbeiter?

Lesezeit 1 Minute
Die Pagnia-Gruppe ist zahlungsunfähig. Momentan befinden sich die vier Gesellschaften hinter dem überregional bekannten Firmennamen in vorläufigen Insolvenzverfahren. Insgesamt sind von diesem Schritt rund 100 Mitarbeiter betroffen. Davon arbeiten laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter Markus Rödder etwa 45 Menschen bei Möbel Pagnia.

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