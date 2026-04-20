Schock in Betzdorf Pagnia-Insolvenz: Der Kampf um Investoren hat begonnen Daniel-D. Pirker 20.04.2026, 17:00 Uhr

i Der Name Pagnia ist weit über die Grenzen der Stadt Betzdorf bekannt. Nun mussten die Gesellschaften dahinter Insolvenzen anmelden. Daniel-D. Pirker

Das Betzdorfer Möbelhaus-Pagnia samt „Pack-zu“-Märkten in Altenkirchen und Limburg befindet sich in schwerem Fahrwasser. Der vorläufige Insolvenzverwalter Markus Rödder erklärt, wie es dazu kommen konnte – und welche Schritte nun anstehen.

Der Schock über die Zahlungsunfähigkeit des Betzdorfer Traditionsunternehmens Pagnia sitzt in der Region tief. Nun übernimmt ein Fachmann das Ruder. Markus Rödder wurde am vergangenen Freitag zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Wie er unserer Zeitung erklärt, startete der Betzdorfer Rechtsanwalt sofort mit einer umfassenden Bestandsaufnahme im Unternehmen.







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