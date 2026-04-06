St. Jakobus in Altenkirchen Ostermesse hält Gläubigen tröstliche Botschaft bereit Werner Klak 06.04.2026, 12:00 Uhr

i Zunächst wurde auf dem Pfarrhof das Osterfeuer entzündet, ehe die Gemeinde in die Kirche zog. Werner Klak

Vom Osterfeuer ist die Gemeinde in St.-Jakobus-Kirche in Altenkirchen gezogen. Auf beeindruckenden, musikalisch gestalteten Gottesdienst folgte eine Feier im Gemeindesaal mit arabischen Speisen und intensiven Gesprächen.

Mehr als 200 Besucher haben die Ostermesse in der Nacht zum Ostersonntag in der katholischen Pfarrkirche St. Jakobus in Altenkirchen erlebt. Die Stimmung war sehr beeindruckend und feierlich. Die Liturgie begann mit dem Osterfeuer, es folgte Prozession in das Gotteshaus.







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